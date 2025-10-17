logo
Naš pjevač zaradio bogatstvo od svadbe: Folker kupuje jahtu nakon gala proslave u Beogradu

Autor Đorđe Milošević
0

Uroš i Jovana okupili su veliki broj njegovih kolega na veselju u jednom restoranu u Beogradu, a sada se spekuliše koliko je pjevač dobio novca.

Naš pjevač zaradio bogatstvo od svadbe: Folker kupuje jahtu nakon gala proslave u Beogradu Izvor: privatna arhiva

Pevač Uroš Živković nedavno je napravio gala svadbu, a navodno je zaradio više od 150.000 evra. Folker se oženio svojom izabranicom Jovanom sa kojom je dobio sina.

Na gala proslavi koju su napravili bilo je oko 500 zvanica, a psisustvovalo je pola estrade. Dolazak Aleksandre Prijović je privukao posebnu pažnju, a u jednom momentu se latila mikrofona i mladoženja se raznežio.

Istoga dana, Uroš i Jovana krstili su svog prvenca Lazara, kojeg su dobili u junu mesecu.

Kupuje jahtu

Kako pišu domaći mediji, Uroš i njegova supruga Jovana su dobili pozamašnu sumu novca na slavlju i planiraju da kupe brod.

"Utisci su se slegli, Uroš i Jovana odmaraju i dalje od slavlja. Bilo je prelepo, zaista. Mnogo poznatih je bilo, Uroša svi cene i poštuju. Ne bih znao koliko je tačno novca dobio, nikada mu to nije bio prioritet, nije on pravio svadbu zbog zarade, ali ima tu preko 150.000 evra. Moguće da će kupiti onu jahtu koju je merkao letos", rekao je izvor blizak pevaču.

Dekoracija je koštala vrtoglavih 19.000 evra.

"Najsrećniji dan u mom životu"

"Ovo je najveći dan u mom životu. Ne samo zbog venčanja, još veća stvar je što smo krstili našeg prvenca danas. Bio je divan, hrabri dečkić, nije plakao", rekao je Uroš za domaće medije tog dana.

"Moja porodica je patrijarhalna i sam taj čin krštenja i venčanja mi puno znači. Mi smo sklopili građanski brak, ali ja ovo priznajem kao zvanični dan, ono je formalno bilo jer je ona tada bila u drugom stanju."

Izvor: Informer/ Mondo

Tagovi

uroš živković

