Aleksandra Prijović u elegantnom odijelu došla je kod Uroša Živkovića na veselje.
Aleksandra Prijović pojavila se na svadbi Uroša Živkovića i odmah privukla najviše pažnje. Sve je zanimalo kada se vraća na estradu, nakon pauze zbog trudnoće i bebe Arije. Ona je otkrila da sprema nešto novo uskoro.
Aleksandra Prijović sprema bum na estradi: Pojavila se kod Uroša na svadbi i saopštila lijepe vijesti
"Biće prilike uskoro. Družićemo se. Večeras smo ovdje zbog mladenaca, želim im sve najljepše. Mi ćemo drugom prlikom da se družimo", rekla je i dodala:
"Ma biće prilike da se družimo. Odmorila sam se, to je najbitnije"
Medije je zanimalo kako je njena ćerka Arija.
"Ćerkica je super", rekla je Aleksandra kratko.
Za kraj je progovorila o tome šta želi mladencima Urošu i Jovani.
"Želim im da se vole i još najmanje jedno dijete. Da uživaju večeras i da uvijek budu srećni i zaljubljeni", rekla je ona.