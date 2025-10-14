logo
Uroš van sebe, mlada plače i briše suze: Prijovićka uzela mikrofon i napravila haos na svadbi kod folkera

Autor Đorđe Milošević
0

Aleksandra Prijović pojavila se na svadbi Uroša Živkovića i odmah privukla pažnje.

Uroš Živković vjenčao se juče sa svojom partnerkom Jovanom sa kojom ima sina Lazara, a nakon toga slavlje je nastavljeno u jednom prijestoničkom restoranu.

Folker je okupio veliki broj svojih kolega, budući da neguje dobre odnose na estradi, te ga je dosta njih i ispoštovali, a ne sumnjamo da je slavlje trajalo do kasno u noć.

Aleksandra Prijović, Viki Miljković, Jana, Đani, samo su neki koji su uveličali slavlje, ali su i latili mikrofona, kao što je to u jednom trenutku učinila i Prijovića, koja je dovela atmosferu do usijanja, kao što to obično i biva kad ona zapjeva.

Na snimcima koji su se pojavili na mrežama vidi se Aleksandra koja peva emotivnu baladu dok Uroševa supruga plače, a i Živković ne može da sakrije emocije.

Aleksandra izlazi iz medijske ilegale

Aleksandra Prijović pojavila se na svadbi Uroša Živkovića i odmah privukla pažnje. Sve je zanimalo kada se vraća na estradu, nakon pauze zbog trudnoće i bebe Arije, a ona je otkrila nove detalje.

uroš živković svadba Aleksandra Prijović

