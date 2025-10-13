"Andreana Čekić i Đani što više piju, oni bolje pjevaju": Uroš okupio pola estrade, pa otkrio detalje o kolegama

Uroš Živković kroz osmijeh je govorio o svojim kolegama na gala proslavi.

Pjevač Uroš Živković govorio je o svojoj svadbi pred novinarima. On je otkrio da je današnji dan najbitniji u životu, kao i da želi da uživa i da nazdravi sa svim gostima.

Prvo se osvrnuo na to da li će svi gosti doći da ga ispoštuju.

"Ja se nadam. S obzirom na to da je danas bila sahrana Halidu Bešliću, neka mu je laka zemlja. Sigurno da će i on biti tu sa nama kroz svoje pjesme. Znam da su neki otišli na sahranu, i neka su. Zaslužio je da ga isprate kako dolikuje. Ne znam ko će stići da dođe. Još par ljudi mi se javilo iz privatnih razloga da ne mogu da dođu. To je manje od jedan odsto ljudi. Ja sam neko ko je ispoštovao svakoga na ovom svijetu ko je imalo zaslužio. Danas je dan da mi se vrate neke lijepe stvari i meni i mojoj porodici", rekao je on i dodao:

"Ja sam danas žrtveno jagnje. Pošto imam starijeg brata, ja sam se prvi oženio i da mu pokažem kako to izgleda. On sad može da ide dalje, mirne glave. To nam je porodična tradicija. Moj rođeni stric je stariji od mog oca, a otac se prvi oženio. Ja da ne kvarim tradiciju."

Za muziku je zadužio Borka Radivojevića.

"Ne znam da li ću stići da pjevam. Meni je muzika sve, najbolje što mogu je da se prospem na današnji dan. Borko je moj veliki prijatelj, koji mi je svirao na rođenju sina. Dugo godina smo radili zajedno, mnogo novca sam zaradio sa njim", rekao je on.

Uroš je u jednom momentu i popio malo rakije, koju je napravio otac Tamare Milutinović

"Ovo je najbolja rakija, u to ima nazdravljam pred svima vama", rekao je pjevač i popio rakiju.

"Neću smarati kolege da pjevaju. Kod nas je situacija specifična. Kada dođemo na slavlje gdje neko od kolega nešto pravi. Ti znaš da moraš da pjevaš, pa piješ vodu i kafu. Mi ne volimo da se brukamo. Nemoguće je kada popiješ malo više da možeš da pjevaš. Ima, Đani on čovjek može, njega stvarno volim. Andreana Čekić i Đani kako više piju, oni bolje pjevaju", rekao je Uroš kroz osmijeh.

