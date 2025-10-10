Sejo iz Zabranjenog pušenja kroz suze o Halidu Bešliću
Nakon vijesti o smrti Halida Bešlića u Sarajevu se ljudi masovno skupljaju kako bi pjevaču održali počast i oprostili se od njega.
Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon iz grupe Zabranjeno pušenje za FTV sa suzama u očima prisetio jedne priče s legendarnim pjevačem.
"Ne mogu sad, 20 izbjeglica mi je u stanu": Muzičar kroz suze progovorio o Halidu Bešliću, video rastužio sve na mrežama
"Sjetio sam se jednog događaja iz Štutgarta. Još je rat trajao i kaže mi Halid: ‘Sejo, pozvao bih te kući, ali ne mogu, 20 mi je izbjeglica u stanu.‘ Prije nekoliko godina, mi se opet sretnemo. Kaže mi: ‘Čudne se neke stvari događaju. Gdje god dođem, imam rasprodanu dvoranu. Hajde Sarajevo, Zagreb, Beograd‘, kaže: ‘Ali hiljade ljudi mi dolaze u Varaždin, Bjelovar, u neka mala mjesta. Svuda su mi krcate dvorane. Ne znam zašto‘", prisjećao se Sejo kroz suze i nastavio:
"Ja kažem: ‘Halide, sjećaš li se onih 20 izbjeglica u Štutgarta?‘. Kaže on: ‘Pa sjećam se, zašto?‘. Kažem: ‘Pa eto, zato. Zato ti ljudi dolaze, jer si dobar čovjek", ispričao je kroz suze pjevač grupe Zabranjeno pušenje.
Sahrana u ponedeljak
Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.
Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.