Sejo iz Zabranjenog pušenja kroz suze o Halidu Bešliću

Izvor: YouTube/Igor i Vlado podcast

Nakon vijesti o smrti Halida Bešlića u Sarajevu se ljudi masovno skupljaju kako bi pjevaču održali počast i oprostili se od njega.

Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon iz grupe Zabranjeno pušenje za FTV sa suzama u očima prisetio jedne priče s legendarnim pjevačem.

Vidi opis "Ne mogu sad, 20 izbjeglica mi je u stanu": Muzičar kroz suze progovorio o Halidu Bešliću, video rastužio sve na mrežama HALID BESLIĆ - Miljacka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: instagram/printscreen/mrssladjanamandic Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen TikTok Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 8 / 8

"Sjetio sam se jednog događaja iz Štutgarta. Još je rat trajao i kaže mi Halid: ‘Sejo, pozvao bih te kući, ali ne mogu, 20 mi je izbjeglica u stanu.‘ Prije nekoliko godina, mi se opet sretnemo. Kaže mi: ‘Čudne se neke stvari događaju. Gdje god dođem, imam rasprodanu dvoranu. Hajde Sarajevo, Zagreb, Beograd‘, kaže: ‘Ali hiljade ljudi mi dolaze u Varaždin, Bjelovar, u neka mala mjesta. Svuda su mi krcate dvorane. Ne znam zašto‘", prisjećao se Sejo kroz suze i nastavio:

"Ja kažem: ‘Halide, sjećaš li se onih 20 izbjeglica u Štutgarta?‘. Kaže on: ‘Pa sjećam se, zašto?‘. Kažem: ‘Pa eto, zato. Zato ti ljudi dolaze, jer si dobar čovjek", ispričao je kroz suze pjevač grupe Zabranjeno pušenje.

Pogledajte:

Sahrana u ponedeljak

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.