logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne mogu sad, 20 izbjeglica mi je u stanu": Muzičar kroz suze progovorio o Halidu Bešliću, video rastužio sve na mrežama

"Ne mogu sad, 20 izbjeglica mi je u stanu": Muzičar kroz suze progovorio o Halidu Bešliću, video rastužio sve na mrežama

Autor Dragana Tomašević
0

Sejo iz Zabranjenog pušenja kroz suze o Halidu Bešliću

"Ne mogu sad, 20 izbjeglica mi je u stanu": Muzičar kroz suze progovorio o Halidu Bešliću, Izvor: YouTube/Igor i Vlado podcast

Nakon vijesti o smrti Halida Bešlića u Sarajevu se ljudi masovno skupljaju kako bi pjevaču održali počast i oprostili se od njega.

Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon iz grupe Zabranjeno pušenje za FTV sa suzama u očima prisetio jedne priče s legendarnim pjevačem.

"Sjetio sam se jednog događaja iz Štutgarta. Još je rat trajao i kaže mi Halid: ‘Sejo, pozvao bih te kući, ali ne mogu, 20 mi je izbjeglica u stanu.‘ Prije nekoliko godina, mi se opet sretnemo. Kaže mi: ‘Čudne se neke stvari događaju. Gdje god dođem, imam rasprodanu dvoranu. Hajde Sarajevo, Zagreb, Beograd‘, kaže: ‘Ali hiljade ljudi mi dolaze u Varaždin, Bjelovar, u neka mala mjesta. Svuda su mi krcate dvorane. Ne znam zašto‘", prisjećao se Sejo kroz suze i nastavio:

"Ja kažem: ‘Halide, sjećaš li se onih 20 izbjeglica u Štutgarta?‘. Kaže on: ‘Pa sjećam se, zašto?‘. Kažem: ‘Pa eto, zato. Zato ti ljudi dolaze, jer si dobar čovjek", ispričao je kroz suze pjevač grupe Zabranjeno pušenje.

Pogledajte:

Sahrana u ponedeljak

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

Dženaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić zabranjeno pušenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ