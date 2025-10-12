,,Naličje” nagrađeno na MESS-u: Anđela Marunović i Lazar Đurđević najbolji mladi glumci

Izvedbom u Narodnom pozorištu Sarajevo, ova ekipa osvojila je publiku snažnim emocijama i autentičnim glumačkim izrazom, što je ispraćeno dugotrajnim aplauzom i ovacijama.

Na 65. Internacionalnom teatarskom festivalu MESS u Sarajevu, prestižna nagrada „Rejhan Demirdžić“ za najbolje mlade glumce pripala je Anđeli Marunović i Lazaru Đurđeviću, za njihova zapažena ostvarenja u predstavi „Naličje“ u režiji Borisa Liješevića.

Žiri festivala u obrazloženju nagrade naveo je: „For her strong choices, her precise delivery, and her generosity of play, the jury has awarded the Best Young Actress to Andjela Marunovic in Back.“ ( U prevodu: Zbog njenih snažnih izvedbenih sredstava, njene precizne glumačke igre i nesebičog davanja na sceni, žiri dodjeljuje nagradu za najbolju mladu glumicu Anđeli Marunović u predstavi ,,Naličje” )

Predstava „Naličje“ već je ostvarila niz uspjeha na regionalnim scenama — na Sterijinom pozorju u Novom Sadu osvojila je Sterijinu nagradu za glumačko ostvarenje (Aleksandar Radulović za ulogu Vuka), dok je Boris Liješević nagrađen za najbolju režiju.

Na Teatar festu „Petar Kočić“ u Banjoj Luci, komad je dobio Specijalno priznanje za vizuelni identitet (scenografija i kostim), kao i nagradu „Korak u hrabrost“ za cjelokupan umjetnički izraz.