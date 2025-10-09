Legendarni roker benda "Kiss" završio u bolnici: Izgubio svijest za volanom, isplivali detalji

Incident se dogodio neposredno prije nego što je "Kiss" trebalo da nastupi zajedno prvi put od kako su se povukli sa turneje 2023. godine povodom 50. godišnjice benda

Frontmen grupe "Kiss", Džin Simons, navodno je hospitalizovan u Malibuu u utorak, 7. oktobra, i sada se "oporavlja kod kuće" nakon što je, kako se tvrdi, izgubio svijest za volanom svog automobila i udario u parkirano vozilo na Pacific Coast Highway, prenosi NBC4 Los Anđeles.

Izvor je izvijestio da je Simons (76) rekao policajcima koji su došli na mjesto nesreće da je ili izgubio svijest ili se onesvijestio dok je vozio duž poznate obalne dionice autoputa, i da je udario u parkirani automobil.

Portparol policijske stanice Lost Hills potvrdio je za PEOPLE da se dogodio incident koji odgovara opisu nesreće u kojoj je učestvovao Simons, ali nisu identifikovali vozača.

Portparol je rekao da se nesreća dogodila malo prije 13 časova, i da je "učestvovalo vozilo koje je udarilo parkirani automobil." Vozač je prevezen u bolnicu od strane vatrogasaca okruga Los Anđeles radi daljeg liječenja.

NBC4 je identifikovao vozača kao Simonsa i izvijestio da je njegov SUV "izletio preko nekoliko traka saobraćaja" prije nego što je udario u parkirani automobil. Muzičareva supruga Šenon (68) rekla je za medije da se Simons oporavlja kod kuće i napomenula da su mu doktori nedavno promijenili terapiju.

Incident se dogodio neposredno prije nego što je "Kiss" trebalo da nastupi zajedno prvi put od kako su se povukli sa turneje 2023. godine. Pjevači pjesme "I Was Made for Lovin' You" ponovo će se okupiti u Las Vegasu u novembru za događaj KISS Army Storms Vegas, koji slavi 50. godišnjicu benda.

