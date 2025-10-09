logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legendarni roker benda "Kiss" završio u bolnici: Izgubio svijest za volanom, isplivali detalji

Legendarni roker benda "Kiss" završio u bolnici: Izgubio svijest za volanom, isplivali detalji

Izvor mondo.rs
0

Incident se dogodio neposredno prije nego što je "Kiss" trebalo da nastupi zajedno prvi put od kako su se povukli sa turneje 2023. godine povodom 50. godišnjice benda

Legendarni roker benda "Kiss" završio u bolnici: Izgubio svijest za volanom, isplivali detalji Izvor: FELIPE GUTIERREZ/EFE

Frontmen grupe "Kiss", Džin Simons, navodno je hospitalizovan u Malibuu u utorak, 7. oktobra, i sada se "oporavlja kod kuće" nakon što je, kako se tvrdi, izgubio svijest za volanom svog automobila i udario u parkirano vozilo na Pacific Coast Highway, prenosi NBC4 Los Anđeles.

Izvor je izvijestio da je Simons (76) rekao policajcima koji su došli na mjesto nesreće da je ili izgubio svijest ili se onesvijestio dok je vozio duž poznate obalne dionice autoputa, i da je udario u parkirani automobil.

Portparol policijske stanice Lost Hills potvrdio je za PEOPLE da se dogodio incident koji odgovara opisu nesreće u kojoj je učestvovao Simons, ali nisu identifikovali vozača.

Portparol je rekao da se nesreća dogodila malo prije 13 časova, i da je "učestvovalo vozilo koje je udarilo parkirani automobil." Vozač je prevezen u bolnicu od strane vatrogasaca okruga Los Anđeles radi daljeg liječenja.

NBC4 je identifikovao vozača kao Simonsa i izvijestio da je njegov SUV "izletio preko nekoliko traka saobraćaja" prije nego što je udario u parkirani automobil. Muzičareva supruga Šenon (68) rekla je za medije da se Simons oporavlja kod kuće i napomenula da su mu doktori nedavno promijenili terapiju.

Incident se dogodio neposredno prije nego što je "Kiss" trebalo da nastupi zajedno prvi put od kako su se povukli sa turneje 2023. godine. Pjevači pjesme "I Was Made for Lovin' You" ponovo će se okupiti u Las Vegasu u novembru za događaj KISS Army Storms Vegas, koji slavi 50. godišnjicu benda.

(Mondo)

Tagovi

pjevač bolnica KISS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ