Anastasija objavila fotografiju sa Arkanom: Prizor koji lomi srce uz emotivnu poruku

Anastasija Gudelj podelila je porodičnu fotografiju sa pratiocima na Instagramu.

Izvor: Instagram/raznatovicanastasija/printscreen

Pevačica i supruga fudbalera Nemanje Gudelja, Anastasija Ražnatović, podelila je sa pratiocima dirljivu porodičnu fotografiju iz detinjstva. Na emotivnoj slici, na kojoj Anastasija ima svega godinu dana, pozira u zagrljaju svojih roditelja, oca Željka Ražnatovića Arkana i majke Cece, dok pored njih stoji i njen brat Veljko.

Izvor: Instagram printscreen

"Porodica", kratko je poručila uz emotikon crvenog srca.

Podsetimo, Anastasija je ranije govorila o tome kako je podnela gubitak oca.

"Često ga sanjam i u tim snovima uvek dođe na jedan dan, pa nestane. Nije bilo ništa posebno što sam mu govorila, samo sam ga grlila i molila: 'Možeš li da ostaneš još malo?' Ne znam kako je imati oca, pa da uporedim, ali znam da je teško bilo bez njega. Posebno Veljku, jer nikada nije imao očinsku figuru na koju bi mogao da se osloni. Teško je bilo i mami, jer nikada nije imala leđa - zato su svi udarali po njoj. Lako je napadati ženu koja je samohrana majka", priznala je Anastasija za Kurir.

Pogledajte fotografije porodice Ražnatović: