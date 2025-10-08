logo
Cecina ćerka se potpuno povukla iz javnog života: Prijatelj slučajno priznao sve, u Beogradu je danima

Autor Đorđe Milošević
0

Anastasija je trenutno u posjeti Beogradu i svojoj porodici, a povod je upravo Stevanov rođendan, ipak, ne želi da je slikaju i snimaju.

Cecina ćerka se potpuno povukla iz javnog života: Prijatelj slučajno priznao sve, u Beogradu je dani Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Brojne javne ličnosti pojavile su se sinoć na proslavi 31. rođendana Stevana Radivojevića u Beogradu, koji je ujedno i frizer porodice Ražnatović, ali i blizak prijatelj Cecine ćerke Anastasije.

Budući da su svi upravo nju očekivali, on je pozirajući za fotografe otkrio da Anastasija dolazi, ali da je niko neće vidjeti od prisutnih medija jer to ne želi.

"Meni Ceca za poslednjih 10 godina ništa nije zamjerila, da mi skrene pažnju na nešto. Ako pričamo o tome da li imamo jedno drugom nešto da zamjerimo, to da. Ali da nešto nije kako treba to nikada. Anastasija dolazi, ali je nećete vidjeti. Inkognito je u Beogradu, kada neće da se slika to je sasvim korektno", rekao je Stevan.

Ko je sve bio na slavlju?

Na proslavi su se pojavile manekenka Dejana Živković, pjevačica Aleksandra Mladenović, a tu je bio i Danijel Alibabić, kao i Višnja Petrović, Mia Borisavljević, Marina Visković i drugi...

Danijel o smrti Halida Bešlića

"Jako mi je žao zbog smti Halida Bešlića, znao sam da je bolestan. Izjavljujem saučešće njegovoj porodici, znam da je bio veliki čovjek, pa tek onda umetnik. On će živjeti zauvijek, vjerujem da će ga pamtiti sve generacije. Uvijek kad gubimo takve ljude, teško je. Nismo imali prilike da sarađujemo, nismo snimali neki duet, ali je bio ozbiljan car", rekao je Danijel, prenosi Blic.

Anastasija Ražnatović

