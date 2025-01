Potresna ispovijest Anastasije na 25. godišnjicu ubistva Arkana: "Ne znam kako je imati oca, često mi dolazi u snove"

Veljko i Anastasija se, nažalost, ne sjećaju svog pokojnog oca, a bol ni nakon više od 2 decenije ne prestaje.

Izvor: mnpress/youtube/screenshot/K1 televizija

Danas, 15. januara, obilježava se 25 godina od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, koji je nastradao kada je njegova ćerka Anastasija imala samo godinu i po dana.

Iako je bila suviše mala da bi ga upamtila, Ražnatovićeva čuva uspomenu na njega evocirajući sjećanja, makar ona kojih se može prisjetiti.

Anastasija je jednom prilikom progovorila o teškom odrastanju bez oca, sa kakvim izazovima se suočavala i kako je majka podnosila sve to.

"Kao što znate, bilo je dosta oscilacija u našim životima. I ja i Veljko smo bili dosta mladi kada se sve to dešavalo. Kada je mama imala one probleme, to sam izuzetno teško podnijela, jer sam jako vezana za mamu. Trenutak kada su mamu odveli... imala sam tada pet godina, bila sam baš mala. Veljko i ja nismo znali šta se dešava, nisu nam pričali. Sjećam se samo scene za moj peti rođendan, bili smo u Žitorađi kod bake i deke, a nama je rekla da je u Americi na poslovnom putu. Zvala sam je i ona je jecala preko telefona. Pitala sam je: "Što plačeš, treba da budeš srećna, rođendan mi je", a ona kaže: "Ne plačem, ne plačem." Ja kažem: "Pa dobro, mama, ako si ti u Americi, što tetka ne može da dođe? Što ste me obe ostavile?" Rekla je: "Pa ne možemo, zajedno smo tamo, imamo posla, ne možemo da se vratimo. Tu su baka i deka."

Nismo mi znali sigurno dvije godine nakon toga šta se desilo", počela je Anastasija.

Izvor: YouTube/Screenshot/Zvezde Granda/K1 televizija

Ražnatovićeva je opisala i kako se osjećala kad je shvatila da je njena mama bila u zatvoru.

"Nisam je osuđivala. Ona je meni stvarno sve na svijetu i samo sam bila tužna što je morala da prođe kroz tako nešto u životu", priznala je ona u emisiji "Sceniranje".

Anastasija je priznala da joj niko nikada u lice ništa loše nije rekao o roditeljima.

"Ne smiju u lice to da kažu. Obično su to ljudi koji se kriju iza kompjutera i imaju slobodu da pljuju, vrijeđaju, razglabaju o temama o kojima nemaju pojma, hrane se time. Da mi neko to kaže u lice, burno bih reagovala."

Izvor: Printscreen Instagram

Veljko i Anastasija se, nažalost, ne sjećaju svog pokojnog oca, ali pjevačica priznaje da joj često Željko dolazi u snove.

"Često ga sanjam i u tim snovima uvijek se pojavi na jedan dan, potom ode, nestane. Nije bilo ništa specijalno što sam mu ja govorila. Jednostavno, nisam se odvajala od njega, stalno sam ga grlila, pričala: "Možeš li da ostaneš još malo?" Ne znam kako je to imati oca, pa da uporedim kako je to odrastati bez njega. Ali teško nam je bilo kada smo bili klinci. Pogotovo Veljku. Nikada nije imao očinsku figuru u tim nekim muškim stvarima, da može da se osloni na oca. Ali bilo je dosta teško i mami. Nikada nije imala leđa, zato su svi kamenjem išli na nju. Lako je ženu koja je samohrana majka napadati", priznala je pjevačica.

Izvor: Mondo/ Đorđe Milošević