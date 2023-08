NE OPORAVLJA SE OD PORODIČNE TRAGEDIJE: Tina Ivanović rasplakala pratioce rečima koje KIDAJU SRCE - "Mama, boli..."

Tina Ivanović je nedavno ostala bez majke, a svoje emocije pretočila je na "papir".

Izvor: Kurir TV

Tini Ivanović je početkom meseca preminula majka, a pevačica od ovog teškog udarca i dalje ne može da se oporavi budući da je za majku bila veoma vezana.

Majka joj je u 74.godini preminula od srčanog udara u Vrnjačkoj Banji, gde je bila na lečenju, a sahranjena je 7. avgusta na groblju Lešće u Beogradu. Na Instagramu se oglasila srceparajućom porukom koja je rasplakala njene pratioce.

"Ponekad kada padne noć, onako sama u svojoj sobi, pod svetlom koje ne dopire do mene, moja duša puna tame, bola i patnje piše o tebi. Često razmišljam tako sama o osobama koje mi fale, a znam da nikad neće doći. Zašto Bog uzima one dobre ljude? Šta su to oni zgrešili Bogu da ih on sada kažnjava na ovako surov način? Ovo su pitanja koja postavljam sama sebi u glavi, ali ne znam odgovor na njih", napisala je pevačica i nastavila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Volela bih samo da vratim ono vreme kada su te osobe bile neko na ovom svetu. Sada su postali samo pepeo, a njihov život se svakim danom smanjivao i goreo kao cigareta. Kada izgori i onaj poslednji dim, ostaje samo pepeo i filter iza toga. Taj poslednji dim predstavlja izdah duše,a pepeo ono mrtvo telo koje bsepomoćno leži i filter ono što je ta osoba bila pre samo jedan minut. I dok ovo sada pišem, teško mi je, svaka pomisao na smrt voljene osobe me boli. Nije to zub, to mnogo jače zaboli i ne prestaje. Drhtavom rukom i sa suzama u očima završavam ovaj tekst. Mama!", završila je Tina Ivanović.

Izvor: Instagram/tina_ivanovic_official

BONUS VIDEO: