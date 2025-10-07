"Prijetio mi je da ću nestati, htio da me ubije": Stravično svjedočenje poznate glumice protiv bivšeg muža

Deniz Ričards je navela da ju je Fajpers često nasilno davio, udarao i prijetio joj smrću.

Izvor: printscreen/youtube/Hayu

Američka glumica Deniz Ričards (54) na sudu se slomila dok je svjedočila protiv bivšeg supruga Arona Fajpersa (53), iznoseći teške optužbe za zlostavljanje tokom njihove veze. Bivši supružnici pojavili su se na ročištu koje se odnosilo na privremenu zabranu prilaska koju je Ričards dobila u julu, piše People.

Glumica je postala emotivna prisjećajući se navodnog zlostavljanja, tvrdeći da se osjećala uplašeno i zastrašeno. Navela je da joj je Fajpers često prijetio da će je baciti kroz prozore i sa balkona, te je kroz suze izjavila:

"Gotovo me ubio toliko prokletih puta."

Detalji navodnog zlostavljanja

Ričards je opisala incident od 4. jula, koji je doveo do prekida, kada je zamolila Fajpersa da napusti njihov dom.

"Jako se naljutio na mene i postao nestabilan, prišao mi je vrlo blizu", tvrdila je, dodajući da se osjećala izuzetno ranjivo jer se oporavljala od fejsliftinga.

"Zgrabio bi me za ruke i vikao, nazivao me imenima, poput ku*ve preljubnice i lažljive ku*ke", izjavila je. Rekla je da se osjećala "emocionalno slomljeno, uplašeno i tužno".

Sledećeg dana, prema njenim riječima, Fajpers i njegov otac ušli su u sobu u kojoj je spavala i prijetili joj objavljivanjem njenih golih fotografija. Tvrdila je i da ju je Fajpers udario po uhu, zbog čega su joj prokrvarili šavovi od operacije. Kada mu je rekla da ju je povrijedio, on je navodno odgovorio:

"Nisam te dotakao", a zatim se okrenuo i otišao.

Ričards je dodala da joj je prijetio kada je pokušala da pozove policiju, govoreći:

"Nešto vrlo opasno će ti se dogoditi. Nestaćeš."

Glumica je navela i druge incidente, uključujući onaj u septembru kada ju je navodno gurnuo niz stepenice, kao i događaje iz aprila i maja kada ju je, kako tvrdi, fizički napadao u hotelskim sobama.

Fajpers negira sve optužbe

U sudskim dokumentima iz jula, Ričards je navela da ju je Fajpers "često nasilno davio", udarao i prijetio joj smrću. Privremena zabrana prilaska odobrena joj je 16. jula, 11 dana nakon što je Fajpers podnio zahtjev za razvod braka.

U izjavi za People nakon odobrenja zabrane prilaska, Fajpers je rekao:

"Nikada nisam fizički ni emocionalno zlostavljao Deniz – niti ikoga. Ove optužbe su potpuno lažne i duboko bolne."

Kasnije je za TMZ izjavio da ga je ona prevarila ranije ove godine.