Nakon pakla sa bivšim i nasilja pojavila se 20 godina mlađa na crvenom tepihu: Glumica konačno progovorila o operacijama

Autor Ana Živančević
0

Deniz Ričards iznenadila je mnoge svojim izgledom.

Nakon pakla sa bivšim i nasilja pojavila se 20 godina mlađa na crvenom tepihu: Glumica konačno progovorila o operacijama Izvor: Instagram printscreen/ deniserichards

Glumica Deniz Ričards pojavila se na dodjeli Emi nagrada, a mnogi su primijetili da izgleda kao prije 20 godina. Glumica je dugo nefirala da je išta radila od estetskih operacija, ali je pred dodjelu konačno progovorila o zahvatima. Ona se zahvalila hirurzima i napomenula da se konačno dobro osjeća u svojoj koži.

Pogledajte kako je nekada izgledala Deniz Ričards:

U novoj objavi na Instagramu, Deniz se obratila svojim ljekarima koji su joj savetovali da sama odluči da li želi da zamijeni ili u potpunosti ukloni implantate. Time je po prvi put javno priznala da je imala estetske zahvate.

Govorila o Čarliju Šinu

Glumica se nedavno pojavila u dokumentarnom filmu svog bivšeg supruga Čarlija Šina. 

"Kroz šta me je sve prošla, iskreno ne znam kako sam uopšte još ovdje".

"Istina je da moj život sa Čarlijem vidim kao tri faze: vrijeme kada sam ga upoznala i udala se za njega, zatim razvod, i na kraju sve ono što je uslijedilo posle toga. Žao mi je što postajem ovako emotivna zbog svega, ali bilo je mnogo, i morala sam da se držim", rekla je kroz suze Denis.

Pogledajte njihove fotografije:

Nakon turbulentog perioda posvetila se sebi

Podsjetimo, Deniz Ričards, dobila je zabranu prilaska za supruga Arona Fajpersa, nakon što ga je optužila da ju je zlostavljao. Ona je nakon turbulentog perioda riješila da se posveti sebi, a mnogi komentarišu da nikada nije bolje izgledala.

Njena objava na Instagramu podigla je veliku prašinu. Jedni su komentarisali da Denis drugačije izgleda zbog boje kose, dok su drugi "krivili" estetsku hirurgiju.

Deniz zrači samopouzdanjem i vidno je zadovoljna svojim izgledom, ali ostaje pitanje da li je za to zaslužna prirodna nega ili su u igri estetski zahvati? 

Pogledajte kako danas izgleda Deniz Ričards:

