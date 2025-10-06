Preminuo Džon Vudvajn: Poznati britanski glumac umro u 96. godini

Džon Vudvajn preminuo je u svom domu.

Izvor: KEYSTONE PICTURES USA / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Britanski glumac Džon Vudvajn, poznat po ulogama u filmovima "An American Werewolf In London" i "The Crown and Z Cars", preminuo je u 96. godini, saopštio je njegov agent.

U saopštenju njegovog agenta Fila Belfilda navodi se da je Vudvajn preminuo "mirno" u svom domu u ponedeljak ujutru.

U saopštenju se dalje kaže:

"Džon je bio izuzetan glumac i imao je sjajnu i raznovrsnu karijeru u svim oblastima industrije, uključujući rad na sceni u više od 70 produkcija – među kojima su Old Vik, Nacionalni teatar i Kraljevska šekspirovska trupa – kao i na ekranu u brojnim ulogama, uključujući filmove 'Young Winston', 'An American Werewolf In London', 'Dragonworld', 'Persuasion', 'The Crown' i najskorije u 'Enys Men'

"Džon je bio omiljen i poštovan - ostaće u toplom sećanju svih koji su ga poznavali i sarađivali s njim."

Rođen 21. jula 1929. godine, Vudvajn je imao dugu karijeru sa Kraljevskom šekspirovskom trupom, gdje je tumačio lik Banka u Makbetu, uz Sira Ijana Mekelena i Džudi Denč.

Dobio je "Olivije nagradu" za komičnu izvedbu godine 1987. za ulogu u predstavi Henriji u Old Viku.

Vudvajn se pojavio i u serijama Olivrove pustolovine, Doktor Hu (kao maršal Atrijosa), kao i u misteriji Ivica tame, zajedno sa Džoom Donom Bejkerom i Bobom Pekom. Godine 2006. imao je sporednu ulogu u filmu Gospođica Poter, uz Rene Zelveger i Ivana Mekgregora, kao i ulogu Nevila, oca Frenka Galagera, u humoristično-dramskoj seriji Besramnici (Shameless) na kanalu Channel 4.

Takođe se pojavio u epizodi Doktora Hua iz 1979. godine, pod nazivom Faktor armagedona, gdje je igrao maršala Atrijosa. Nakon što je 1965. igrao vozača kamiona u seriji Ulica Koronacije, Vudvajn se vratio u seriju 2010. godine da nakratko tumači lik Alana, oca Šarlot Hojl, pre nego što je ulogu preuzeo Majkl Mekstej.

Izvor: Kurir/ MONDO