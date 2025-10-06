Glumica Dragana Dabović se udala u tajnosti: Blistala u venčanici, otkriveno i ko je od kolega bio na slavlju (Foto)

Mladenci nisu skrivali osmeh, a na ovaj korak su se odlučili nakon 5 godina zajedničkog života i imaju sina Nou.

Glumica Dragana Dabović, koja je široj javnosti postala poznata zahvaljujući ulozi u popularnoj seriji "Vojna Akademija", juče je rekla svoje sudbonosno „da“ dugogodišnjem partneru Milanu Kolarskom.

Par je u vezi već oko šest godina i zajedno imaju sina Nou, a nakon više od pola decenije ljubavi odlučili su da zvanično ozvaniče svoju vezu i stanu pred matičara. Tako su sada Dragana i Milan zvanično muž i žena.

Svadbena torta bila je impresivna, dvospratna i potpuno bela, a u središtu pažnje nalazila su se njihova imena – "Milan i Dragana". Na obodima torte korišćeno je prirodno cveće, dok je belinu razbilo bobičasto voće, što je tortu učinilo još elegantnijom i upečatljivijom.

Nakon što su sklopili građanski brak u opštini, mladenci su se uputili ka restoranu gde je organizovana svadbena proslava. Tokom šetnje, držali su se za ruke i ponosno pokazivali svoje burme. Dragana i Milan odabrali su kombinaciju belog i žutog zlata sa mat detaljima, koja je savršeno upotpunila njihov posebni dan.

Poznate kolege na svadbi

Na venčanju su prisustvovale i Dragane kolege iz sveta glume, među kojima su glumica Nina Janković i glumac Ivan Mihajlović.