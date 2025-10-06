logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Glumica Dragana Dabović se udala u tajnosti: Blistala u venčanici, otkriveno i ko je od kolega bio na slavlju (Foto)

Glumica Dragana Dabović se udala u tajnosti: Blistala u venčanici, otkriveno i ko je od kolega bio na slavlju (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Mladenci nisu skrivali osmeh, a na ovaj korak su se odlučili nakon 5 godina zajedničkog života i imaju sina Nou.

Dragana Dabović se udala Izvor: Instagram/dacadabovic / Instagram

Glumica Dragana Dabović, koja je široj javnosti postala poznata zahvaljujući ulozi u popularnoj seriji "Vojna Akademija", juče je rekla svoje sudbonosno „da“ dugogodišnjem partneru Milanu Kolarskom.

Par je u vezi već oko šest godina i zajedno imaju sina Nou, a nakon više od pola decenije ljubavi odlučili su da zvanično ozvaniče svoju vezu i stanu pred matičara. Tako su sada Dragana i Milan zvanično muž i žena.

Svadbena torta bila je impresivna, dvospratna i potpuno bela, a u središtu pažnje nalazila su se njihova imena – "Milan i Dragana". Na obodima torte korišćeno je prirodno cveće, dok je belinu razbilo bobičasto voće, što je tortu učinilo još elegantnijom i upečatljivijom.

Možda će vas zanimati

Nakon što su sklopili građanski brak u opštini, mladenci su se uputili ka restoranu gde je organizovana svadbena proslava. Tokom šetnje, držali su se za ruke i ponosno pokazivali svoje burme. Dragana i Milan odabrali su kombinaciju belog i žutog zlata sa mat detaljima, koja je savršeno upotpunila njihov posebni dan.

Poznate kolege na svadbi

Na venčanju su prisustvovale i Dragane kolege iz sveta glume, među kojima su glumica Nina Janković i glumac Ivan Mihajlović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dragana dabović udaja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ