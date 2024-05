GLUMICA IZ "VOJNE AKADEMIJE" VIŠE NE IZGLEDA OVAKO! Dragana ne liči na sebe, pljušte komentari!

Glumicu Draganu Dabović publika je zavoljela u seriji "Vojna akademija", a svi je pamte kao zanosnu plavušu.

Glumica Dragana Dabović, slatka plavuša iz hit serije "Vojna akademija" iznenadila je pratioce na društvenim mrežama poslednjom objavom. Dragana se odlučila na drastičnu promjenu i prepoznatljivu, plavu kosu ofarbala u crvene tonove.

"Toliko dugo mi je trebalo da se odlucim na ovakvu promenu… Pod 1: ja sebe cio zivot gledam u ogledalu kao plavu, kad sam se farbala u tamnije za potrebe serija i filmova, jedva sam čekala da završim i vratim u moju (plavu,naravno). Pod 2: kome god sam rekla šta želim da uradim od mojih ljudi, govorili su :”neeee,ti si jednostavno prirodno plava”…i to me lomilo. Istina je da mi je samo Milan rekao: "Ako se farbaš, ofarbaj sve i radikalno. Promijeni, kosa je to…" I opet ah ti jednostavni muškarci. Pod 3: Ovo je za mene potpuni rolerkoster jer mi je na svakom svijetlu drugačija boja kose… tim zanimljivije, od riđe do crvene ,ili nekako smeđkaste, pojma nemam… A tek kad krene da se ispiraaa... Sve u svemu živjele promene zauvek", napisala je ona na svom Instagram profilu.

Pogledajte kako danas izgleda: