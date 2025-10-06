Evo ko je sinoć izbačen iz Elite 9: Ušao u vezu sa muškarcem, ljubili se, ali ni to nije pomoglo

Dejan je priznao da mu odnos sa Urošem ništa dobro nije donio i da se ozbiljno ponizio.

Izvor: Youtube/Printscreen/Elita

Sinoć je iz rijalitija Elita 9 ispao učesnik Dejan Ketić. On je imao najmanju podršku publike, zbog čega je morao da napusti Belu kuću.

Dejan je tokom boravka u rijalitiju privukao veliku pažnju, naročito zbog scene kada se pred kamerama ljubio sa Urošem Stanićem. Nakon izlaska iz „Zadruge 9 Elita“, prokomentarisao je upravo tu situaciju, istakavši svoj stav i emocije povodom dešavanja u Beloj kući.

"Ponizio sam sebe tad", rekao je kratko u studiju kod Dušice Jakovljević.

Dejan priznao da je bisek*ualac

"Volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz društva pa to nisam priznao. Uroš mi se sviđa od prvog dana, pružao sam mu pažnju i presrećan sam što smo ušli u vezu", rekao je Dejan, a Uroš je nastavio:

"Mislio sam da se u početku samo zeza, a onda sam shvatio da je potpuno iskren. On zna da sam ja lud u vezama i takvog me je prihvatio, odmah sam mu zabranio komunikaciju sa svima tako da će morati samo mene da gleda."

"Mnogo mi je drago što je Dejan preuzeo inicijativu i poljubio me. Mislim da mi jesmo sada narodu neobični, ali to je normalno svu da u svijetu i ne vidim problem. Naravno da će biti reakcija, a ja sam mu već rekao kakav sam. Objasnio sam mu da sam u vezi posesivan, da hoću da je sve iskren i realno i naravno da burno reagujem kada stvari nisu takve", Raskid je ubrzo uslijedio, te su se Uroš i Dejan svađali na imanju.