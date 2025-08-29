Seka Aleksić je nova članica žirija popularnog takmičenja: Pjevačica se oglasila i otkrila sve

Pjevačica Seka Aleksić biće dio nove sezone takmičenja "IDJ show-a".

Seka Aleksić godinama gradi uspješnu karijeru a na njenim nastupima traži se karta više. Kako saznaju domaći mediji, ona će se uskoro pojaviti kao član žirija u poznatom muzičkom takmičenju "IDJ show". Pjevačica biće treći član žirija, pored kolega Nataše Bekvalac i Relje Popovića, a za naš portal je podijelila utiske pred predstojeći angažman u ovom projektu.

Seka je progovorila o takmičenju, pa spomenula kolege Natašu Bekvalac i Relju Popovića.

"Ja sam treći član žirija 'IDJ-showa', sa Natašom i sa Reljom i mislim da će biti sjajno. Ta snimanja su jako naporna, morate biti skoncentrisani, reći kandidatu ono što stvarno vidite, meni je to bilo naporno i teško, pa sam izbjegavala. Mislim da smo nas troije dobra ekipa. Ne mogu da kažem nekom da je sjajan, ako ne mislim tako. Nas troje smo otvoreni ljudi i tu nema priče o nekom rivalstvu" - rekla je Seka, pa se osvrnula na svoje početke:

"Meni vjetar u leđa nije bio niko, sama sam sebi bila. Nisam imala podršku, ali kad sam već došla u Grand 2002. godine, bilo je tu koleginica koje su me podržale, među njima je bila Vesna Zmijanac", rekla je Seka.

"Ja i kad ramišljam unazad o svemu što se izdešavalo poslednjih 20 godina sve je to nekako išlo, lijepo je sve dolazilo u svoje vrijeme, nije bilo lako, sad je mnogo lakše da dođeš u javnost. Ranije ste morali da budete kvalitet i da to zaslužite. Hitovi su najbitniji", zaključila je ona.

Smršala 3.5 kilograma

Podsjetimo, Seka je nedavno podijelila fotografije na kojima se vidi kako je drastično smršala i sada izgleda fantastično.

Priznala je da sebe sada posebno voli kao i da ne bježi od fotografisanja već da uživa u tome.

"Bože, što se lijepo osjećam kada smršam, samo bih se slikala i snimala. Skinula sam 3.5 kilograma, a kao da sam skinula 30. Već mislim da mogu da hodam u bikiniju. Dobro, ajde, ne foliraj se. Još si debela", govorila je Seka sebi dok se ogledala.

