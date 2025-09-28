Oženio se Albino: Bio zaljubljen u Tanju Savić, ratovao sa Milicom Pavlović, sad pokazao lijepu mladu (Foto)

Reper Albino izgovorio sudbonosno "da"

Izvor: Instagram/isidooram

Popularni reper Stjepan Jelica, pozatiji kao Albino, izgovorio je sudbonosno "da" svojoj izabranici na emotivnoj ceremoniji, koja je održana u jednom prestižnom restoranu u Beogradu.

Mladenci su plesali i bili dobro raspoloženi a za ovu priliku reper je odabrao elegantno crno odijelo, dok je njegova supruga zablistala u nesvakidašnjoj bijeloj venčanici.

Pogledajte slike s njenog Instagrama:

Svadbenoj proslavi prisustvovalo je mnogo poznatih ličnosti sa estrade.

Albino je prije dvije godine bio u centru pažnje zbog saradnje sa Milicom Pavlović, ali i skandala koji je uslijedio.

Milica je sa kantautorom Albinom snimila numeru "Šećeru" koja je za kratak vremenski period postala hit i obilježila prošlo ljeto. Međutim saradnja je pukla, a Milica je na promociji svog albuma istakla da mnoge njene koleginice ne bi sa njim snimale duete da nisu čule njihovu pjesmu, kao i da joj nije čestitao na novom albumu.

Miličina izjava podigla je veliku prašinu, nakon čega se oglasio i Albino, koji je sada ponovo komentarisao ovu temu. Reper je ovom prilikom otkrio razlog zbog kog je odbio saradnju sa Pavlovićevom na njenom novom albumu, a bio je više nego direktan.

"Finansijski nam je bilo neisplativo. Imamo mnogo bolje i normalnije saradnje sa drugim nekim ljudima", rekao je Albino između ostalog gostujući na Hype televiziji.

Osim toga, muzičar je prokomentarisao i Miličin novi studijski album "Lav", pa istakao da su sve pjesme dobre, ali da Milica na njemu nema pjesmu koju može da nazove hitom.

Bio zaljubljen u Tanju Savić

Albino je ranije priznao da je nekada bio zaljubljen u njegovu koleginicu Tanju Savić.

"Kad sam bio jako mali, bio sam zaljubljen u Tanju Savić. Privlačila me ta muzika tada, s početka ovog vijeka, i ona kao pojava. Takođe, sviđala mi se i Slavica Ćukteraš", rekao je jednom prilikom u emisiji Amig šou.