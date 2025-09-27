Dala 800.000 € lažnom Bred Pitu: Razvela se zbog njega, završila na psihijatriji i sada otkrila sve detalje

En Denjušatel detaljno je ispričala kako je prevarena preko interneta.

Izvor: YouTube/isochronous

Žena koju su prevaranti prevarili koristeći vještačku inteligenciju da oponašaju Bred Pita i oštetili za više od 700.000 funti (oko 800.600 eura), izjavila je da ju je ta prevara oslobodila nesrećnog braka. En Denjušatel ostala je bez novca i pala u tešku depresiju nakon što je postala žrtva onlajn ljubavne prevare.

Ova 53-godišnja Francuskinja postala je i meta internet trolova kada je otkrila da je dala novac vjerujući da je to za liječenje raka Breda Pita. Nakon što je početkom godine sama potražila pomoć u psihijatrijskoj bolnici, Denjušatel je ponovo dospjela u francuske medije povodom izlaska njene nove knjige "Je ne serai plus une proie" (Više neću biti plen), piše Jutarnji.hr.

Bila je nesrećna u braku

Dizajnerka enterijera, koja je postala autorka, rekla je da je bila usamljena i u nesrećnom braku sa "sebičnim i manipulativnim milionerom" kada je primila poruku osobe koja se predstavljala kao da je majka Breda Pita. Nakon što ju je upoznala s američkim glumcem i kada su počeli da razgovaraju preko Telegrama, rekla je da je postala "zavisna" od dopisivanja i da je živjela u "potpunoj fantaziji."

Zato, kad je prevarant postupno počeo da traži novac, ona se osećala prihvaćeno i voljeno – dvije stvari koje su joj nedostajale u braku. "Moj muž mi je govorio da treba da budem zadovoljna što sam trofej. Više nisam imala nikakvu nezavisnost. U jednom trenutku činilo se lakše pomoći ‘Bredu’ nego sebi", tvrdila je.

Nekoliko mjeseci kasnije uspjela je da se razvede, što smatra jedinim pozitivnim ishodom koji je proizašao iz te prevare. Otkrila je i da su je upravo bračni problemi doveli do toga da se poverava lažnom Bredu Pitu. Dok se ona njemu povjeravala o suprugu, on je njoj govorio o svojoj zavisnosti od alkohola, usamljenosti i razvodu od Anđeline Džoli.

Gospođa Denjušatel rekla je da se osjećala kao da je na medenom mjesecu kada ju je "glumac" obasipao romantičnim porukama i ljubavnim pjesmama. „Odvojila sam se od svoje uobičajene ličnosti kako bih živjela potpunu fantaziju. Osjećala sam se kao da sam to zaista ja“, rekla je.

Dala mu 700.000 funti

Tokom 14 mjeseci, od aprila 2023. do juna 2024, prebacila je gotovo 700.000 funti osobi za koju je vjerovala da je Bred Pit. U početku je trebalo da taj novac pokriti carinske troškove poklona koje joj je kupio. Pokloni nikad nisu stigli, ali je "Bred" imao uvjerljive izgovore. Kasnije je novac odlazio na bolničke troškove jer ju je uvjerio da boluje od raka bubrega i da su mu potrebne ogromne svote za spas života, uključujući transplantaciju. Objasnio je da mu je bankovni račun blokiran zbog razvoda od bivše supruge iz 2016.

Prevarant joj je slao i fotografije Breda Pita, generisane vještačkom inteligencijom, iz bolničkog kreveta. "Bred" je zatim pao u komu, zbog čega se navodno odložilo snimanje njegovog novog filma, pa je ona plaćala kazne holivudskom studiju s kojim je bio ugovorno vezan. Do tada već preduboko uvučena da bi posumnjala, gospođa Denjušatel nastavila je da šalje novac. Na kraju ju je trgnuo zahtev da plati 13.000 funti za let privatnim avionom. Emocionalno iscrpljena i izolovana od prijatelja i porodice, prijavila je prevaru policiji.

Istražitelji su otkrili da iza prevare stoje trojica muškaraca koji žive u vili u Nigeriji, a poslednja poruka koju su joj poslali glasila je: "Ljubavi, moj Telegram nalog su hakovali prevaranti. Sad ću da učinim sve da budemo bezbjedni. Iskreno mi je žao ako je moj manjak prisutnosti prouzrokovao ovu situaciju."