Ana Radulović progovrila o novom dečku: Nakon razvoda procvjetala, priznala da je zaljubljena

Ana Radulović progovrila o novom dečku: Nakon razvoda procvjetala, priznala da je zaljubljena

Autor Marina Cvetković
0

Iako nije željela da otkrije konkretnog partnera, Ana je sad priznala da u njenom životu "postoji muškarac koji joj je privukao pažnju na duže"

Ana Radulović progovrila o novom dečku Izvor: Instagram/ana.radulovic/printscreen

Voditeljka Ana Radulović, koja se prošle godine razvela od pjevača Mirčeta Radulovića nakon jedanaest godina braka, izgleda da je pronašla novi mir i ljubav.

Iako nije željela da otkrije konkretnog partnera, Ana je sad priznala da u njenom životu "postoji muškarac koji joj je privukao pažnju na duže" i da je zaljubljena.

"Ne smijem ništa da kažem, ali ono što je najbitnije - srećna sam i zadovoljna. Neka osmijeh sve kaže. Moram da kažem i izlaske sam smanjila jer sam se zaljubila i nemam potrebe da izlazim", iskrena je bila Ana za Blic.

Mirče našao sreću kraj druge

Podsjetimo, Mirčetova nova djevojka nije iz javnog života, ali njegovi poznanici tvrde da je baš kao Ana - mlada, lijepa i zgodna, istakao je izvor za Kurir ranije.

Evo kako ona izgleda:

"Mirče se nije isticao u javnosti ni prije razvoda, a ni sada kada je slobodan čovjek. On ima novu djevojku, izlaze zajedno, ona dolazi na njegove tezge, ali to ne potencira niti o tome govori. Samo njegovi najuži prijatelji su u to upućeni. Njegova izabranica takođe nije dio javnog posla, ali je atraktivna, mlada i lijepa", tvrdi izvor koji je insistirao na anonimnosti.

