Ana Radulović napravila haos na mrežama nakon saznanja da Mirče ima drugu: "Nikada ne budi druga"

Objava lijepe voditeljke nakon saznanja da je bivši muž uplovio u novu vezu, zaintrigirala je sve na mrežama.

Izvor: Instagram/ana.radulovic/printscreen

Ana Radulović je stavila tačku na brak sa Mirčetom nakon deset godina zajedničkog života, a o razlozima nikad nije htjela da priča, zbog njihovog zajedničkog sina.

Međutim, nakon što se saznalo da je njen bivši suprug ponovo srećan u ljubavi, Ana Radulović je na svoj Instagramu okačila fotografiju na kojoj piše:

"Pravilo broj jedan: Nikad ne budi broj dva", te je dodala da se ne zna koje je pravilo važnije. Mnogi su prokomentarisali kako je poruka upućena novoj djevojci njenog bivšeg supruga.

Ana Radulović Instagram objava o mužu

Izvor: Instagram oprintscreen / ana.radulovic

Podsjetimo, Mirčetova nova djevojka nije iz javnog života, ali njegovi poznanici tvrde da je baš kao Ana - mlada, lijepa i zgodna, tvrdi izvor za Kurir.

"Mirče se nije isticao u javnosti ni prije razvoda, a ni sada kada je slobodan čovjek. On ima novu djevojku, izlaze zajedno, ona dolazi na njegove tezge, ali to ne potencira niti o tome govori. Samo njegovi najuži prijatelji su u to upućeni. Njegova izabranica takođe nije dio javnog posla, ali je atraktivna, mlada i lijepa", tvrdi izvor koji je insistirao na anonimnosti.

(Kurir/ MONDO)