Ana Radulović otkrila istinu o intimnom snimku sa Gastozom: Nakon stravičnih opzužbi, voditeljki koža u pečatima

Ana Radulović odlučila je da konačno progovori o skandalu koji je izbio nakon što ju je bivša djevojka Nenada Marinkovića Gastoza javno optužila da je sa njim imala aferu

Voditeljka Ana Radulović podelila je sa pratiocima na Instagramu emotivan snimak u kojem je prvi put javno reagovala na optužbe Nađe Rakić, bivše djevojke Nenada Marinkovića Gastoza.

Podsjetimo, Nađa je prije nekoliko mjeseci izjavila da Ana posjeduje njen intimni video sa Gastozom, ali je Radulovićeva sada jasno stavila do znanja da te tvrdnje nisu istinite.

"Ako primijetite da na početku ovog videa, moja koža je sasvim normalna dok od polovine se naglo pojavljuje crvenilo i pečati, koji su samo jedan od pokazatelja kakav stres sam prolazila i prolazim kada pričam o tome, iako je prošlo više od pola godine. Iako su mi odrešene ruke da vam kažem i pokažem još toga za ovu temu, a i dotičnu osobu ja ću za sada zaćutati u nadi da će se ovo žensko biće pokajati u nekom trenutku za sve laži koje je iznijela o meni, i ako se ne izvini, bar poreći", napisala je ona.

VoditeljIka je potom dodala: "Doći će vrijeme u kojem će svako dobiti sta zaslužuje. Neki se raduju tome, a neki strahuju. Za sada toliko", napisala je.

Ana se potom oštro osvrnula na Nađu Rakić i iznijela ozbiljne optužbe prema njoj:

"Ja ću njeno ime izgovoriti podignute glave, bez knedle u grlu, bez zamuckivanja, premišljanja. Nađa Rakić je djevojka koja je izašla javno i izmislila nešto tako strašno, i ne samo izmislila već i potvrdila da je svojim očima vidjela nešto što ne postoji. Meni je jako žao što jedna žena, majka ženskog djeteta se usudila da tako nešto slaže o nekome ko nikada do tada nije njeno ime izgovorio", iskreno je rekla.

Demantovala da je bila u vezi sa Gastozom

Ana je potom naglasila kako nikada nije bila u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i odbacila sve optužbe:

"Glavna i jedina i najbitnija istina jeste da nisam ni na kakvom klipu, nisam imala sa njenim bivšim dečkom ništa od toga što je rekla, a kamoli snimala. Svi koji me bar malo poznaju, znaju da nisam neko ko bi takve stvari radio", tvrdi Ana.

Tužila Nađu

Ana je dodala da je Nađa odmah tužena, ali da se na prvom ročištu nije pojavila, dok drugo tek slijedi:

- Naravno, djevojka Nađa Rakić je tužena istog trenutka kada je iznijela te očajničke laži o meni. Na prvom ročištu se nije pojavila, drugo slijedi uskoro, svi će biti od kolega obaviješteni kada je. Iskreno se nadam da će se pojaviti, voljela bih da je vidim uživo, da je pogledam u oči i da joj postavim par pitanja - dodala je voditeljka.

Ana je takođe iznela informacije o Nađinom mogućem dvojnom državljanstvu, pozivajući je da se javno suoči sa njom:

- Dobila sam informaciju da je Nađa nakon toga otišla van zemlje i da ona ima dvojno državljanstvo. Ne tvrdim, to sam čula. Ako je tako, vjerujem da će zbog dvojnog državljanstva u nekom trenutku morati da dođe u našu državu i da će morati sudski da se suoči sa mnom, ali isto tako ja je ovako javno molim i pozivam da gostujemo u nekoj emisiji, jer imam i ja mnogo pitanja za nju, ali ta pitanja bih joj postavljala samo javno, ne u sudnici ili u četiri oka - tvrdi Radulovićeva.

Na kraju, Ana je poručila da je ovo poslednji put da se oglašava na temu ovih optužbi, naglašavajući da nikada nije imala ništa sa učesnicima rijalitija, niti bilo kakvu intimnu vezu sa njima:

"Možda su neki željeli da mi nađu neku strašnu grešku životnu i da se uhvate za to, ali eto sve što je djevojka Nađa Rakić rekla je jedna ogromna laž. Ovo je poslednji put da se ja oglašavam i komentarišem nešto što je neko ko je u rijalitiju ili vezan za rijaliti rekao o meni. Nikada u svom životu nisam ništa ovako imala ni sa jednim učesnikom rijalitija, ni sa jednim učesnikom nisam bila intimna", zaključila je na kraju videa.

