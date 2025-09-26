"Iskren je i pun ljubavi, on je Božji čovjek": Bivša Didijeva djevojka poslala pismo sudu uoči izricanja presude

Reperka Jang Majami, bivša partnerka Šona Dedija Kombsa, uputila je sudu pismo uoči izricanja njegove presude, u kojem je ozloglašenog muzičara opisala kao "punog ljubavi, iskrenog, podržavajućeg i uvek ohrabrujućeg".

Presuda reperu Paf Didiju biće izrečena 3. oktobra, a osim nje, podršku su pismima izrazili i članovi Kombsove porodice, prijatelji i kolege.

Kako prenosi Rolling Stone, Jang Majami je naglasila da je Didija poznavala četiri godine, od čega je tri godine provela u vezi s njim.

"Svedočila sam i upoznala osobu drugačiju od one koju često prikazuju... Motivisao me je, vjerovao u mene i pomogao mi da se razvijem lično i profesionalno", napisala je reperka. Dodala je i da ju je naučio kako da bude "bolja preduzetnica" i da "pronađe ravnotežu između ostvarivanja svojih snova i prisutnosti za svoju porodicu".

U pismu se osvrnula i na Kombsov humanitarni rad, ali i na "unutrašnji rad" koji je uložio u sebe - od programa za upravljanje bijesom i psihoterapije do fizičkog isceljenja.

Podsjetila se i zajedničkih trenutaka, među kojima je izdvojila onaj kada ju je prvi put poveo na Met Galu. "Nije se radilo samo o događaju - radilo se o onome što je on predstavljao. Šonu je oduvjek bilo važno da otvara vrata crncima, da osigura da budemo viđeni, saslušani i cuhenjeni u prostorima iz kojih smo istorijski bili isključeni. Ta noć me podsjetila da pripadamo u svakoj prostoriji, za svaki sto i u svakom razgovoru. Neprestano me podsticao - kao i mnoge druge - da sanjamo veće snove, hodamo sa samopouzdanjem i nikada ne umanjujemo ono što jesmo kako bismo udovoljili drugima", napisala je.

Uprkos podršci, Jang Majami je naglasila da "ne može da opravda ništa što se ranije dogodilo".

"Ne opravdavam nikakvo loše ponašanje", istakla je, ali je dodala da, prema njenom iskustvu, Kombs nije prijetnja zajednici. Opisala ga je kao "Božijeg čovjeka" koji "uzdiže, podržava i inspiriše ljude oko sebe da budu bolji - mentalno, fizički i duhovno".

"Iskreno vjerujem da pripada svom domu, svojoj porodici, ljudima koji mu najviše znače i koji su i dalje njegov najveći izvor svrhe i snage", zaključila je reperka.

