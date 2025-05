Slika koju Didi nije želio da vidite: Nakon 10 godina isplivala zabranjena fotka

Didi je svojevremeno brže-bolje izbrisao fotografije koje su dokaz ko je redovno bio na žurkama

Izvor: pritnscreen/youtube/Access Hollywood

Dok Šon Didi Kombs vodi najvažniju pravnu bitku u svom životu, na internetu je ponovo isplivala fotografija sa njegove divlje noći sa poznatim ličnostima na Ibici, u Španiji – čak deset godina nakon što je pokušao da je ukloni sa mreže.

Reper, koji je sada optužen za niz izopačenih zločina, objavio je fotografije sa žurke 1. avgusta 2014. na društvenim mrežama, ali ih je ubrzo obrisao, trudeći se na sve načine da ukloni tragove istih, a sve kako bi se zaštitio identitet onih koji su prisustvovali.

Međutim, znate kako kažu - jednom na internetu, zauvijek na internetu, te su stare objave ugledale svjetlo dana nakon više od 10 godina.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Tako je sada otkriveno ko je sve bio na ozloglašenim zabavama na kojima je dolazilo do zlostavljanja djevojaka, orgija, mučenja i nasilja. Interesantno je da većina zvanica koja je sada potvrđena, od trenutka kada je otkriveno za kakva zlodjela je Didi optužen, tvrdila je da nema nikakve veze sa reperom, te da nikad nisu bili na njegovim žurkama, iako se to sada pokazalo kao laž.

Kako se vidi na jednom od selfija, tu si bili pristuni tadašnja Didijeva devojka Kasi Ventura, kao i tadašnji mladenci Kanje Vest i Kim Kardašijan, Džastin Biber koji je tada imao svega 20 godina, supermodeli Kejt Mos (koja je izgledala umorno ili kao da je na nekim supstancama), Naomi Kembel i Kendal Džener, glumci Zak Efron i Džared Leto, kao i rijaliti zvijezde Kris Džener i Paris Hilton, kao i mnogi drugi.

Prema pisanju magazina Us Weekly iz avgusta 2014, žurku je sponzorisala kompanija Beats by Dre. Ove fotografije ključni su dokaz ko je sve bio na reperovim zabavama što može biti plus ali i minus tokom suđenja što je, između ostalog, i spominjala Kasi koja je nedavno svjedočila.

"Šon Kombs Didi je kontrolisao veliki dio mog života – karijeru, način na koji se oblačim, bukvalno sve", rekla je pjevačica i dodala, "Šon je vrlo polarizujuća ličnost, ali i veoma šarmantan."

Inače, javnost je počela da sumnja u Kombsa krajem 2023. kada je naglo pristao na vansudsko poravnanje sa Kasandrom u slučaju se*sualnog zlostavljanja koji je ona pokrenula. Nekoliko njegovih nekretnina širom SAD bilo je meta racija u martu 2024, a uhapšen je šest mjeseci kasnije, u septembru. Od tada se nalazi u pritvoru u Metropolitenskom zatvorskom centru u Bruklinu, pošto mu je više puta odbijen zahtjev za kauciju.

Izvor: YouTube/ Wendy Williams Show

Tužilaštvo u federalnom procesu protiv Kombsa tvrdi da je muzički mogul koristio ucjene i nasilje kako bi ućutkao navodne žrtve. Među optužbama je i tvrdnja da je primoravao žene da učestvuju u grupnim se*sualnim činovima poznatim pod imenom "frik ofs".