Blam blamova: Na koncertima Ivane Bum i Marine Visković jedva 100 ljudi

Klubovi u kojima poznati pjevaju ovih dana skoro prazni, a da su razlozi za to ili kriza ili činjenica da ima malo turista iz Srbije u Crnoj Gori

Moglo bi se reći da je ljetnja estradna sezona u Crnoj Gori doživjela krah i prije nego što je zapravo počela. Iz svih djelova zemlje stižu podaci koji ukazuju na poražavajuću posjetu – u pojedinim klubovima gdje nastupaju poznata imena, jedva da se skupi pedesetak ljudi.

Kako je nedavno rekao jedan od izvora za Kurir, sada su svi svjesni da je kriza ozbiljno uzela maha, ali da konkretno rješenje za ovaj problem – još uvijek niko nema.

"Ovakvo vrijeme nikad nije bilo. Šta je tačan razlog, pojma nemam, ali da je loše, jeste. Neki tvrde da ima malo turista iz Srbije u Crnoj Gori, drugi pričaju da ljudi nemaju para i da su ulaznice i rezervacije preskupe... Evo, skoro je u Budvi bio nastup Marine Visković, ma nije bilo više od sto ljudi, vjerujte. Čuo sam da je Dara Bubamara isto prošla u Puli prije mjesec dana. Imala je nastup u nekom klubu, reklama je bila dobro odrađena, ali prazno. S druge strane, Dara je pjevala u Budvi i bilo je krcato, znači da ima i do publike, nije samo do pjevača. Ubjedljivo je najgore prošla Ivana Bum Nikolić, kod nje je došlo 40 ljudi, toliko ulaznica je prodato. Naravno, gazde klubova posle puste ljude da uđu džabe, ali tu zarade nema - navodi naš izvor i dodaje da ima i pjevača koji važe za velike zvijezde trenutno, ali da su im nedavni nastupi podbacili.

"Iznenadili su me Uroš Živković i Sloba Radanović. Oni važe za tražene pjevače i publika uvijek dolazi kod njih, ali eto, sad skoro kod Slobe je bilo samo 220 ljudi. Mislim da mu se to nikad nije desilo otkako pjeva. Kod Uroša još manje, oko 80 prodatih karata - zaključio je sagovornik, inače estradni menadžer.

Propala sezona u Crnoj Gori?

Da je situacija loša, složni su i Maja Berović i Sloba Radanović, koji su to potvrdili u razgovoru za Kurir televiziju.

"Mislim da je generalno kriza u čitavom svijetu na svim poljima - ne samo kada je muzika u pitanju. Prosto, što bi se reklo narodski - ljudi više nemaju toliko para kao što su nekad imali - bila je iskrena Maja.

Sloba je dodao:

"Slažem se s Majom. Nakon korone, ljudi su se toliko bili uželjeli muzike - da su se onako baš ispucali. To se izlazilo, mogli smo da radimo svakog dana bukvalno da smo htjeli - i možda je malo došli do zasićenja. Možda ljudima jednostavno nije do pjesme, možda su u drugim problemima. Možda je i smjena generacija koje dolaze.

Estrada snižava cijene zbog male potražnje

Podsjetimo, mnogi pjevači su spustili cijene nastupa jer imaju sve manje posla. Među njima su Seka Aleksić, koja je umjesto 12.000 sada traži 7.000 eura za nastup. Zatim, Dara Bubamara spustila je cijenu sa 6.000 na 4.500, Stoja sa 8.000 na 6.000, Indira Radić sa 10.000 na 8.000... Ali ni to nije bilo dovoljno ovim pjevačicima da tokom ljeta imaju isti broj tezgi kao proteklih godina. Sagovornici Kurira rekli su da je ovaj problem počeo oko Nove godine i da se tek sad tokom ljeta, kad treba da ima najviše posla, jasno vidi da je došlo do kolapsa!

Nema potražnje za estradom na primorju

"Jednostavno, pjevači su podigli cijene nastupa jer plaćaju preskupe pjesme, spotove, poskupjele su i cijene muzičara koji sviraju u bendovima, a gazde klubova ne mogu to da isprate. Bio je i javni apel vlasnika diskoteka da se cijene urazume kako bismo svi imali posla, neki su postupili tako, poput Seke, Dare, Indire, Stoje i mnogih drugih, ali ni to nije bilo dovoljno. Dosta klubova u međuvremenu je zatvoreno, na primjer, u zapadnoj Srbiji nekad je bilo 30 diskoteka, sad jedva da radi pet njih koje angažuju pjevače. Za dijasporu da ne govorim. Beč je decenijama bio centar estradnih zbivanja vikendom, a sad tamo postoje samo jedan klub i jedna kafana gdje pjevači mogu da nastupaju - rekao je jedan od izvora Kurira.

