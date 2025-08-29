"Borba ti je teška, ali ti si uvijek bio jak": Pjevačica slomljena zbog Halida Bešlića, poslala mu dirljivu poruku

Slađana Mandić poslala je srceparajuću poruku legendarnom pjevaču Halidu Bešliću.

Pjevač Halid Bešlić hospitalizovan je zbog narušenog zdravlja, a sada mu je koleginica javno pružila podršku i poželjela brz oporavak.

Bešlić se trenutno nalazi na odjeljenju nefrologije u jednoj bolnici u Sarajevu, gdje se liječi pod nadzorom ljekara. Pjevačica Slađana Mandić oglasila se putem društvenih mreža, uputivši emotivnu poruku podrške, uz želju da se Halid što prije oporavi i izađe jači iz svega.

"Poslednjih godina sve manje volim da privatne stvari, decu, život, drage ljude dijelim olako na mrežama. Ali njega moram... Kad kažeš Halid Bešlić, ustani! Prijatelju moj, dragi prijatelju moj. Borba ti je teška, preteška, ali ti si uvijek bio jak. Ne mogu da ne pišem o tebi, kada si mi oduvijek vjetar u leđa. Svaka pjesma, svaki projekat, poziv od tebe i pohvale. Naši čuveni dočeci Nove godine i eto nažalost ovaj koji je trebalo da nastupamo zajedno, zbog tvoje borbe neće biti realizovan. Ne daj nam se legendo naša, dobri moj Halide", napisala je Mandićeva.

Menadžer otkrio stanje Halida Bešlića

Kako je menadžer folkera otkrio, Halid je stabilno.

"Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja", rekao je on, pa nastavio:

"Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti."

Halid je zbog hospitalizacije otkazao brojne nastupe širom regiona.

"To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek, šta god da je, tako je", zaključio je menadžer.

Halidu je najveća podrška u ovim teškim trenucima njegova supruga Sejda, sa kojom je 45 godina.

