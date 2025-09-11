logo
Nikola Rokvić otkrio detalje o Bešliću, pa spomenuo Zvezde Granda: "Nadam se da će ovu bitku izboriti"

Autor Marina Cvetković
0

Pjevač Nikola Rokvić pojavio se na snimanju muzičke emisije "Nikad nije kasno" i tom prilikom otvoreno razgovarao sa okupljenim novinarima o muzici, kolegama i planovima.

Nikola Rokvić otkrio detalje o Bešliću, pa spomenuo Zvezde Granda Izvor: Instagram / nikolarokvic

Mladi pjevač došao je snimanje emisije "Nikad nije kasno", te govorio na aktuelne teme pred okupljenim novinarima. Na pitanje da li bi mogao da bude stalni član žirija, Nikola Rokvić je iskreno priznao da je previše blag za tu ulogu:

"Jeste zahtjevno, nisam ja baš nešto za to. Svima bih dao neku šansu i podstrek. Morao bih da budem oštriji i grublji, a to bi mi bilo teško", rekao je Rokvić.

Otkrio je i ko mu je pružio podršku kada je započinjao karijeru, pored oca Marinka Rokvića:

"Ceca jeste. Naravno drage kolege, ali i moja publika."

Rokvić se osvrnuo i na zdravstveno stanje Halida Bešlića:

"Halid je divan čovjek, čovjek koji je uvjek bio za mlade, za ljude, pravi raja. Nadam se da će ovu bitku izboriti i da će nam pevati još dugo. Drži se on, nije klonuo duhom, to je najbitnije, pa kako Bog kaže, tako će biti."

Uskoro nove pjesme

Govoreći o budućim planovima, Nikola je otkrio da je potpuno posvećen muzici:

"Spremam nove pjesme, ušao sam u studio, treba da snimim tri spota... Imam još nekih planova, posvetio sam se maksimalno muzici od septembra. Stvarno je kriza što se tiče pesama, ali ja sam našao".

Na pitanje o promjenama u "Zvezdama Granda", kratko je prokomentarisao:

"Nisam ispratio toliko, ali mislim da je dobro da se ljudi mijenjaju, da odlaze i dolaze, sve je to šoubiznis."

