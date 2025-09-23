"Plaćala ih 150 eura, on im davao po 60": Tea Tairović prekinula saradnju sa kumom, slučajno otkrila prevaru?

Teu Tairović je, prema pisanju medija, navodno nasamario i pokrao njen kum.

Izvor: Instagram / tea_tairovic

Tea Tairović, koja godinama unazad važi za jednu od najangažovanijih pjevačica u Srbiji, na početku karijere angažovala je i koreografa koji joj je u početku bio saradnik, a u međuvremenu su se okumili.

Tea mu je kumovala na svadbi, a Kurir piše da je on bio u komunikaciji sa njenim plesačima u vezi s honorarima i isplatom. Isplaćivala je onoliko koji joj je kum tražio, međutim, novac koji je ona njemu davala za plesače nije im isplaćen u cjelokupnom iznosu. A po riječima Kurirovog izvora, nije ni pola isplaćivao, već manje.

"Tea je slijepo vjerovala Aci. Ona je njega mnogo voljela i ovo saznanje joj je baš teško palo. Bila mu je kuma na vjenčanju. Ej kuma! Onda vam je jasno koliko ga je voljela i poštovala. On ju je, otkako je počeo da sarađuje s njom, potkradao od prvog trenutka, znači godinama. Tad su plesači koštali manje nego danas, pa je, da ne bude sad da govorim tačan iznos, ali angažman plesača po spotu bio je tada oko 150 eura, a Aca je plesačima davao po 50, eventualno 60 eura. Ako uzmemo u obzir koliko se plesača nađe s Teom na bini ili u spotu, već tu vidimo koliko je on novca sebi stavljao u džep. Zamislite kako je sada kada plesači naplaćuju i od 300 do 500 eura. Aca je njima isplaćivao po 100, 150 eura, a ostalo je gurao u džep. Vjerujući svom saradniku, a i kumu, Tea nije uopšte vodila računa o isplatama, sve donedavno", rekao je izvor i dodao:

"Znate da priprema album, a da u međuvremenu radi i koncerte. Stalno je s plesačima i u poslu. U nekom momentu čula je da kruže priče kako malo plaća plesače. Ovo ju je potpuno zbunilo jer je svjesna da je možda i više novca davala plesačima nego njene koleginice, baš zbog toga što zna koliko je to težak posao, a do nje je došla priča da ih ne plaća dovoljno. U razgovoru s jednim od plesača saznala je koje iznose su dobijali i ostale je šokirana. Zamislite da ona, koja toliko vodi računa o svakom svom pojavljivanju, koncertu i pjesmama, doživi ovakvu bruku i da se tako priča o njoj, a da nije kriva. Kad je došla sebi, pozvala ga je i rekla mu da je saradnja prekinuta tog trenutka i da ne postoje šanse da se ikad njena odluka promijeni".

Tairovićeva ima preko 50 pjesama. Skoro svaka njena numera ima i spot, a u svakom videu, kada je ona u pitanju, angažovani su i plesači. Tea je održala širom Balkana na desetine koncerata na kojima su je pratili plesači, pa se lako može izračunati koliko je novca njen saradnik i kum,navodno stavio sebi u džep za četiri godine.

Iz pres službe Tee Tairović je saopšteno da se ona neće oglašavati u medijima povodom ove teme.

(Kurir, MONDO)