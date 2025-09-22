Hasanu Dudiću izgorela 2 stana do temelja, uložio 30.000 evra u njih: Oglasila se partnerka i otkrila detalje nesreće

Nataša Gluhović, dugogodišnja partnerka Hasana Dudića, otkrila šta se dešavalo tokom požara.

Jutros je u Ustaničkoj ulici izgoreo stan, a tokom požara uništena su dva stana estradne menadžerke Nataše Gluhović, dugogodišnje partnerke pevača Hasana Dudića. Ona se tim povodom oglasila za domaće medije i otkrila šta se desilo.

Ona je vidno potrešena otkrila da je požar izazvan svećom, ali i da ne zna kome da se obrati za pomoć jer se nalazi u beznadežnoj situaciji.

"Osećam se jako loše. Dva stana koja imam u toj zgradi, jedan do drugog, potpuno su izgorela, do temelja, sve je pretvoreno u ruinu. Ne mogu da verujem šta se desilo, pre samo dva meseca sam renovirala oba stana, sredila ih, sve je u njima bilo novo. Uložila sam u njih 30.000 evra.

Kako je došlo do požara

"Sve je počelo tako što je komšinica zapalila sveću, koja je prvo zapalila njen stan, a ubrzo je plamen prešao i na moj, pa na drugi. Mi smo na poslednjem, petnaestom spratu, tako da se varta neverovatno brzo proširila. Nakon što je požar ugašen, shvatila sam da je šteta stopostotna. Sve je crno, nov nameštaj je sada pepeo, zidovi su se urušili, nema više ničega."

Kako je otkrila, policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

Na sva vrata kucala za pomoć

"Nije prvi put. Pre oko deset godina takođe se dogodio požar u istom stanu. Još tada sam se nadležnim organima žalila, ali niko me nije shvatio ozbiljno, pa niko nije ništa preduzeo. Sada sam potpuno bespomoćna, jer ne znam kome da se obratim za pomoć, ovo je velika šteta. Zvala sam opštinu, policiju, upravnika zgrade, ali svi kažu isto - ne znaju kako da mi pomognu. Jedino što još mogu je da tužim komšinicu koja je izazvala nesreću, ali to ne želim da radim. Ona je stara žena, a i ne mogu od nje tražiti odštetu kada zam da jedva krpi kraj s krajem."

U vanbračnoj zajednici sa Hasanom Dudićem

"Sa Hasanom sam se upoznala davno, još dok sam bila devojčica maltene, jer moj otac Era je bio taksista i redovno je vozio pokojnog Tomu Zdravkovića, ali i samog Hasana. Na njegov nagovor uplovila sam u estradne vode, ali ovoga puta kao pevačica. Predivan je, moj veliki vetar u leđa, uvek uz mene. Hasan mi svakako pomaže oko svega toga, ali, videćemo, publika će reći posljednju", kroz smeh završava Nataša Gluhović.

