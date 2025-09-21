Džastin Biber biće angažovan kao glavni izvođač na festivalu "Coachelli" sljedeće godine i ime će postati najplaćeniji specijalni gost u istoriji tog festivala.

Izvor: B4859 / Avalon / Profimedia

Džastin Biber (31) biće angažovan kao glavni izvođač na festivalu "Coachelli" sljedeće godine i time će postati najplaćeniji specijalni gost u istoriji tog festivala.

Njegov honorar za dva vikenda biće izuzetno visok, a prema pisanju "Rolling Stone"-a, zaradiće više od uobičajenog, jer ugovor ne uključuje agencijsku naknadu.

Pjevač se nedavno u gaćama provozao šumom i sve podijelio na instagramu:

Vidi opis Biber će dobiti 10 miliona za samo jedan nastup: Nakon 3 godine pauze, upisaće se u istoriju kao najplaćeniji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 11 / 11

"To je revolucionaran potez i nešto što je Biber u potpunosti sam izgradio. Jasno je da je ovo početak uzbudljive ere za Džastina, ere koju je sam stvorio", rekao je izvor.

Prema procjeni izvora za Rolling Stone, honorar Džastina Bibera za dva vikenda prelazi 10 miliona dolara. Njegov nastup na festivalu "Coachelli" biće njegov prvi koncert u SAD-u od turneje "Justice World" iz 2022. godine.

"Biber je umjetnik koji se suprotstavio ustaljenim pravilima i izborio za svoju nezavisnost. Njegov nastup na Coachelli biće spektakl koji se dešava jednom", tvrdi izvor.

Povratak na scenu uslijediće nakon što je objavio albume Swag I i II. Prema podacima Luminatea, dva albuma Swag računaju se kao jedan objedinjeni projekat, što ih je plasiralo među pet najboljih izdanja.

"Biber i njegov tim su pokretačka snaga oba albuma i njihovih izdanja. Mogao je da bude svoj, autentičan, bez dodatnih glasova koji bi ga usmjeravali u određenom pravcu. Ovo je najčistija verzija Džastina koju smo do sada vidjeli", kazao je izvor.

Njegov nastup na Koačeli naredne godine biće prvi samostalni nastup na ovom festivalu. Coachella će se održati u Indiji, u Kaliforniji, od 10. do 12. aprila i od 17. do 19. aprila naredne godine. Pored Džastina, trebalo bi da nastupe i Sabrina Karpenter i Karol G, prenosi Klix.ba.