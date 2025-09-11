Popularni 31-godišnji pjevač Džastin Biber, je na Instagramu podijelio seriju fotografija i videa na kojima se vozi na segveju, obučen samo u donji veš.
Čini se da se Džastin Biber osjeća više nego prijatno u svojoj koži. Popularni 31-godišnji pjevač je u srijedu na svom Instagramu podijelio seriju fotografija i videa na kojima se vozi na segveju, obučen samo u donji veš.
Objavio je fotografije na kojima se vozi po makadamu usred bijela dana, samo u gaćama. Na svakoj fotografiji na kojoj mu se vidi lice, Biber se smije i izgleda srećno. Uz objavu nije napisao ništa, samo je dodao svoju novu pjesmu "Speed Demon" sa albuma SWAG II, koji je objavljen prošlog vikenda. Za samo osam sati, Biber je na objavi sakupio više od milion lajkova.
Pogledajte:
Biber samo u gaćama u šumi: Pjevač ne prestaje da šokira, kad se okrenuo fanovi se zgrozili prizorom
Kasnije je nastavio da objavljuje svoje avanture na otvorenom. Vozio je džet-ski, bagi i kajak, ali ovog puta je bio obučen. Na svim objavama Biber se smije, što su primijetili i fanovi koji komentarišu njegovu sreću. "Volim da ga vidim srećnog i nasmijanog", pisali su u komentarima, a bilo je i onih koji su primijetili fleku na njegovom vešu na slici s leđa.
Niz provokativnih objava
Ovo nije prvi put da se pjevač na društvenim mrežama pojavljuje samo u donjem vešu. U ponedeljak je objavio fotografiju na kojoj sjedi na spoljašnjoj terasi sa još trojicom muškaraca. Svi su nasmijani, a jedan od njih svira gitaru. Biber je na sebi imao samo bijele gaće, nakit i jednu kompresijsku čarapu, a u opisu je označio prijatelje uz tri emodžija srca.
Zbog nedavnih fotografija, objavljenih u sklopu izlaska novog albuma, Biber se našao na meti kritika. Ponovo je pozirao samo u bijelim Calvin Klein gaćama, a u naručju je držao svog sina. Njegove golišave fotografije prokomentarisala je i njegova supruga, manekenka Hejli Biber.
Podsjetimo, pevač sa suprugom Hejli Biber ima sina Džeka Bluza, koji je nedavno, 22. avgusta, proslavio prvi rođendan uz dirljivu posvetu roditelja.
"Godinu dana tebe, moj prelijepi dječače. Srećan 1. rođendan, Džek Bluz, ti si oličenje radosti", napisala je osnivačica Rhode Beauty-ja uz objavu na Instagramu.
Pogledajte još slika para:
Biber samo u gaćama u šumi: Pjevač ne prestaje da šokira, kad se okrenuo fanovi se zgrozili prizorom