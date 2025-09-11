logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Biber samo u gaćama u šumi: Pjevač ne prestaje da šokira, kad se okrenuo fanovi se zgrozili prizorom

Biber samo u gaćama u šumi: Pjevač ne prestaje da šokira, kad se okrenuo fanovi se zgrozili prizorom

Autor Marina Cvetković
0

Popularni 31-godišnji pjevač Džastin Biber, je na Instagramu podijelio seriju fotografija i videa na kojima se vozi na segveju, obučen samo u donji veš.

Biber samo u gaćama u šumi: Pjevač ne prestaje da šokira, kad se okrenuo fanovi se zgrozili prizorom Izvor: Instagram printscreen / lilbieber

Čini se da se Džastin Biber osjeća više nego prijatno u svojoj koži. Popularni 31-godišnji pjevač je u srijedu na svom Instagramu podijelio seriju fotografija i videa na kojima se vozi na segveju, obučen samo u donji veš.

Objavio je fotografije na kojima se vozi po makadamu usred bijela dana, samo u gaćama. Na svakoj fotografiji na kojoj mu se vidi lice, Biber se smije i izgleda srećno. Uz objavu nije napisao ništa, samo je dodao svoju novu pjesmu "Speed Demon" sa albuma SWAG II, koji je objavljen prošlog vikenda. Za samo osam sati, Biber je na objavi sakupio više od milion lajkova.

Pogledajte:

Kasnije je nastavio da objavljuje svoje avanture na otvorenom. Vozio je džet-ski, bagi i kajak, ali ovog puta je bio obučen. Na svim objavama Biber se smije, što su primijetili i fanovi koji komentarišu njegovu sreću. "Volim da ga vidim srećnog i nasmijanog", pisali su u komentarima, a bilo je i onih koji su primijetili fleku na njegovom vešu na slici s leđa.

Niz provokativnih objava

Ovo nije prvi put da se pjevač na društvenim mrežama pojavljuje samo u donjem vešu. U ponedeljak je objavio fotografiju na kojoj sjedi na spoljašnjoj terasi sa još trojicom muškaraca. Svi su nasmijani, a jedan od njih svira gitaru. Biber je na sebi imao samo bijele gaće, nakit i jednu kompresijsku čarapu, a u opisu je označio prijatelje uz tri emodžija srca.

Zbog nedavnih fotografija, objavljenih u sklopu izlaska novog albuma, Biber se našao na meti kritika. Ponovo je pozirao samo u bijelim Calvin Klein gaćama, a u naručju je držao svog sina. Njegove golišave fotografije prokomentarisala je i njegova supruga, manekenka Hejli Biber.

Podsjetimo, pevač sa suprugom Hejli Biber ima sina Džeka Bluza, koji je nedavno, 22. avgusta, proslavio prvi rođendan uz dirljivu posvetu roditelja.

"Godinu dana tebe, moj prelijepi dječače. Srećan 1. rođendan, Džek Bluz, ti si oličenje radosti", napisala je osnivačica Rhode Beauty-ja uz objavu na Instagramu.

Pogledajte još slika para:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džastin Biber

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ