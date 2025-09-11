Popularni 31-godišnji pjevač Džastin Biber, je na Instagramu podijelio seriju fotografija i videa na kojima se vozi na segveju, obučen samo u donji veš.

Izvor: Instagram printscreen / lilbieber

Čini se da se Džastin Biber osjeća više nego prijatno u svojoj koži. Popularni 31-godišnji pjevač je u srijedu na svom Instagramu podijelio seriju fotografija i videa na kojima se vozi na segveju, obučen samo u donji veš.

Objavio je fotografije na kojima se vozi po makadamu usred bijela dana, samo u gaćama. Na svakoj fotografiji na kojoj mu se vidi lice, Biber se smije i izgleda srećno. Uz objavu nije napisao ništa, samo je dodao svoju novu pjesmu "Speed Demon" sa albuma SWAG II, koji je objavljen prošlog vikenda. Za samo osam sati, Biber je na objavi sakupio više od milion lajkova.

Pogledajte:

Vidi opis Biber samo u gaćama u šumi: Pjevač ne prestaje da šokira, kad se okrenuo fanovi se zgrozili prizorom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Ig lilbieber Br. slika: 11 11 / 11

Kasnije je nastavio da objavljuje svoje avanture na otvorenom. Vozio je džet-ski, bagi i kajak, ali ovog puta je bio obučen. Na svim objavama Biber se smije, što su primijetili i fanovi koji komentarišu njegovu sreću. "Volim da ga vidim srećnog i nasmijanog", pisali su u komentarima, a bilo je i onih koji su primijetili fleku na njegovom vešu na slici s leđa.

Niz provokativnih objava

Ovo nije prvi put da se pjevač na društvenim mrežama pojavljuje samo u donjem vešu. U ponedeljak je objavio fotografiju na kojoj sjedi na spoljašnjoj terasi sa još trojicom muškaraca. Svi su nasmijani, a jedan od njih svira gitaru. Biber je na sebi imao samo bijele gaće, nakit i jednu kompresijsku čarapu, a u opisu je označio prijatelje uz tri emodžija srca.

Zbog nedavnih fotografija, objavljenih u sklopu izlaska novog albuma, Biber se našao na meti kritika. Ponovo je pozirao samo u bijelim Calvin Klein gaćama, a u naručju je držao svog sina. Njegove golišave fotografije prokomentarisala je i njegova supruga, manekenka Hejli Biber.

Podsjetimo, pevač sa suprugom Hejli Biber ima sina Džeka Bluza, koji je nedavno, 22. avgusta, proslavio prvi rođendan uz dirljivu posvetu roditelja.

"Godinu dana tebe, moj prelijepi dječače. Srećan 1. rođendan, Džek Bluz, ti si oličenje radosti", napisala je osnivačica Rhode Beauty-ja uz objavu na Instagramu.

Pogledajte još slika para: