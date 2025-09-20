Ko je čuvao Ceci leđa prije Arkana? Dok je gradila karijeru ovaj moćnik je bio uz nju, konačno isplivala istina

Svetlana Ceca Ražnatović svojevremeno je govorila o svojim muzičkim počecima.

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović već 35 godina uspješno gradi karijeru na muzičkoj sceni, tokom koje je snimila 16 albuma i ostvarila brojne hitove i značajne uspijehe.

Svoj prvi nastup pred publikom imala je sa samo devet godina, dok je kao trinaestogodišnjakinja održala i prvi zvanični nastup – u jednom hotelu na crnogorskom primorju.

"Oduvijek sam željela da postanem ovo što sam danas. Životni san mi je bio da se bavim muzikom, uvijek sam govorila da ću biti velika zvijezda, sanjala sam to noćima, to mi je mama govorila još dok sam bila mala. Kaže da sam ustajala noću, budila je i govorila:'Mama, mama, sanjala sam da sam postala velika zvijezda, da se bavim muzikom", rekla je pjevačica.

Roditelji su joj stavljali do znanja da škola uvijek mora da joj bude prioritet.

"Kada sam krenula u školu, a počela da pričam o muzici, majka mi je uvijek govorila: 'Škola je na prvom mjestu, a ako je nešto suđeno desiće se. Škola mora da je prioritet, a na ostalo treba da se gleda kao na hobi', i tako je bilo. Mic po mic, počela sam da nastupam na ogroman moj pritisak. Stalno sam tati govorila da mi pomogne, da mama popusti, pošto je ona stroža, prosvjetni je radnik. Krenula sam da nastupam na lokalnom nivou, to je počelo da se širi", započela je pjevačica.

Jedan nastup je sve promijenio

U njen talenat odmalena su vjerovali roditelji, familija i prijatelji, međutim bilo je i onih koji su bili skeptični zbog njenih godina. Jedno Cecino izvođenje pjesme Nade Obrić u bašti kafane na crnogorskoj obali promijenilo je sve.

"Bili smo na odmoru u Crnoj Gori i posljednjeg dana otišli smo na večeru, sa mještanima iz Žitorađe. Svirao je živi bend, zamolili su da ja otpjevam nešto. Rekli su:'Tu vam je jedna koleginica, da li može nešto da otpjev'a", a već su se ljudi razišli, to je bila bašta u Sutomoru. Prilazi čovjek stolu, kaže:'A gdje je koleginica?', i oni kažu:'Pa evo je'. Crnogorac kaže:'Dajte ljudi, pa nemojte me zezati, ovo je dijete' Krene, pa vrati se i kaže:'Ajde mala, da vidimo šta znaš'. Bila je prazna bašta potpuno, možda smo mi bili posljednji za stolom, i ja krenem da pjevam 'Dugo te, dugo očekujem' od Nade Obrić i krene bašta masovno da se puni. Svi šokirani, prvo ovi iz benda kako ja pjevam tako mala, sa formiranim već glasom, zrelom bojom, trilerima i tehnikom.Tada ponude mojim roditeljima da u bašti lokala, u mjestu Utjeha, pjevam na dva mjeseca, dok sam na raspustu. Mama je, naravno, rekla ne, kukala san kukala i iskukala! "Zašto da ne, možda mi je to šansa, neko će me čuti", govorila sam, i bila sam u pravu", ističe Ceca.

"Otišli smo sljedećeg ljeta u Utjehu, a tu je vikendicu imao Mirko Kodić. Čuo je da neka klinka pjeva, da odlično pjeva. Sjedila sam tu sa prijateljicom jednom, on ju je poznavao i prilazi, a ja nisam znala ko je on. Kaže toj prijateljici: 'Izvini, čuo sam da ovdje nastupa neka klinka, da li možeš da mi kažeš kada ona nastupa i da li su joj tu roditelji, sa kim mogu da razgovaram, a i volio bih da je čujem'. Ona kaže:"Evo je, sjedi pored mene", a on me gleda:'Ovo dijete?! Dolazim večeras'. Pitala sam je: 'Ko je ovaj', a ona mi kaže: 'Kako ne znaš, pa to je poznati harmonikaš Mirko Kodić", dodaje Ražnatovićeva.

Sve se promijenilo kada je Mirko Kodić pozvao

"Te večeri je došao, čuo kako pjevam, odmah je tražio kontakt mojih roditelja. Tada su mu rekli: 'Znaš šta, mi nismo ljudi koji imaju milione, mi nemamo taj novac za ulaganje u njenu karijeru. Ako je ona talentovana, poslušajte je, pa kako Bog kaže. Mora da završava školu, i da se obrazuje'. Tada je jako teško bilo snimiti album, pogotovo ja koja sam maloljetna, jako su strogi kriterijumi bili, zakoni. Kodić im je rekao: 'Okupiću ekipu urednika, ako se dopadne njima i stekne pravo za snimanje albuma, ja ću vam naknadno javiti". To je bio avgust, naravno, nije se javljao. Dva, tri dana pred doček Nove godine zvoni fiksni, ja se javljam, nama tu neki prijatelji u gostima. Zove neko, kaže: 'Dobro veče, da li bih mogao Slobu da dobijem', ja kažem:'A vi ste?', kaže:'Mirko Kodić'. Tog momenta mi je cijelo srce bilo u ustima, tijelo mi je podrhtavalo od sreće, vičem: 'Tata, tata, brzo, zove Mirko Kodić!' Kažu, audicija sjutra ujutru. Ko da spava?! Cijelu noć razmišljam šta ću pjevati, da ostavim što bolji utisak. Pojavljujem se u nekom privatnom studiju sa tatom, tu su bili urednici, producenti. Otpjevala sam par pjesama, tata mi je rekao: 'Mislim da im se dopalo, vidio sam kako je reagovao onaj najstariji čovijek'- to je bio Doca Ivanković, koji će mi poslije napraviti 'Lepotana', 'Cvetak zanovetak', 'Dođi', 'Babarogu' i sve te hitove koji su stvorili Cecu Veličković. Poslije mjesec dana pozvali su me i rekli da dođem u Beograd, da sam prošla sve te komisije, da svi ostali urednici, koji su čuli snimak, nisu vjerovali da ja imam samo tako malo godina. Snimim album 'Cvetak zanovetak', a onda odlučuju da me pošalju na Ilidžu, gdje su me nagradili novinari. I ostalo sve znate", ispričala je Ceca jednom prilikom.

