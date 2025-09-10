logo
"Možda je neko skliznuo, treba imati razumevanja": Ena Popov podržala prevaru, pa šokirala izjavom

Autor Ana Živančević
0

Ena Popov otkrila je šta misli o prevari u braku i podigla veliku prašinu.

"Možda je neko skliznuo, treba imati razumevanja": Ena Popović podržala prevaru, pa šokirala izjavom Izvor: Instagram/enapopov

Voditeljka Ena Popov i njen suprug Nenad Čanak od 2012. godine uživaju u ljubavi, a ćerke Rija i Mila su centar njihovog sveta. Iako jedno drugo izuzetno cene i poštuju voditeljka otkriva šta bi uradila kada bi saznala da njen suprug ima aferu.

Pogledajte fotografije Ene Popov:

"Pa baš zavisi.. Nisam od onih žena koje su isključive i odmah završavaju sve. Ljudi prolaze kroz različite faze u životu", rekla je Ena Popov u emisiji "Žena za sva vremena", pa dodala da impulsivne odluke nisu uvek najbolje rešenje.

"Mislim da treba imati razumevanja, možda je neko ‘skliznuo’ u nešto iz nekih trenutnih nesigurnosti. Sve može da se reši razgovorom"

Ko je muž Ene Popov?

Nenad Čanak, novosadski biznismen – takođe je imao zanimljivu ljubavnu prošlost. Pre veze sa Enom, zabavljao se sa poznatom voditeljkom Tatjanom Vojtehovski, koja je od njega starija čak 13 godina, piše Ona Telegraf.

"Nisam živela u lažnoj nadi da ovo neće dospeti u javnost. Uvek mi je čudno kada me neko pita o privatnom životu, jer nemam potrebu da život otkrivam javnosti. To je nešto lično moje, kao i ova veza. To je naše, moje i Nenadovo, tako da nisam spremna da iznosim detalje", izjavila je tada Vojtehovski, kada je njihova romansa dospela u medije.

Izvor: Informer/ MONDO

ena popov

