Nakon Marka Miljkovića, udala se za biznismena: Muža Ene Popov rijetko viđamo u javnosti, sad isplivala slika

Voditeljka i bivša rijaliti učesnica, Ena Popov, uživa u braku sa biznismenom Nenadom Čankom sa kojim ima dvije ćerke Riju i Milu.

Voditeljka i bivša rijaliti učesnica koja je nedavno iznenadila sve izjavom o tome kako vaspitava ćerke, Ena Popov, dala je otkaz na Radio-televiziji Vojvodine (RTV) nedavno, i najavila prelazak na televiziju K1.

Mnogi pamte njeno učešće u prvom emitovanom rijaliti programu u Srbiju "Velikom bratu", tokom kog je uplovila u romansu sa Markom Miljkovićem, sadašnjim suprugom Lune Đogani.

Prisetimo se ove romanse:

Ena Popov više od deset godina uživa u braku sa biznismenom Nenadom Čankom sa kojim ima dvije ćerke Riju i Milu, a njen suprug se rijetko pojavljuje u javnosti. Ona je sada podijelila fotografiju sa suprugom sa odmora i izazvala mnoštvo reakcija.

Voditeljka i njen suprug pozirali su tokom šetnje. Ona je bila u lepršavoj plavoj haljini sa dubokim dekolteom, a pod ruku je držala supruga koji je bio u svetloplavoj košulji i lanenin pantalonama.

Nenad Čanak, novosadski biznismen – takođe je imao zanimljivu ljubavnu prošlost. Prije veze sa Enom, zabavljao se sa poznatom voditeljkom Tatjanom Vojtehovski, koja je od njega starija čak 13 godina, piše Ona Telegraf.

"Nisam živjela u lažnoj nadi da ovo neće dospjeti u javnost. Uvijek mi je čudno kada me neko pita o privatnom životu, jer nemam potrebu da život otkrivam javnosti. To je nešto lično moje, kao i ova veza. To je naše, moje i Nenadovo, tako da nisam spremna da iznosim detalje", izjavila je tada Vojtehovski, kada je njihova romansa dospela u medije.

Šokirala javnost: "Ako naruči bečku u restoranu, nije za mene"

Ena je otkrila kako vaspitava ćerke i izazvala lavinu reakcija - ona smatra da njene ćerke treba da nađu momke koji odgovaraju stilu života koji one vode. Kao majka dvije djevojčice, Ena je iskreno priznala da već sada osjeća blagu zabrinutost zbog budućih izbora svojih ćerki.

"Pitala sam Riu kako će birati dečka, a ona mi je rekla: 'Ako u restoranu naruči bečku i pomfrit umjesto školjki – nije za mene!'", rekla je Ena u emisiji kod Goce Tržan, a u studiju su je svi iznenađeno gledali.

Ubrzo je ovaj snimak postao viralan, a mnogi su šokirani izjavom nekada bivše rijaliti učesnice.

