Fatalna plavuša, Jovana Jocić, koja je inače bivša žena frontmena Magla benda Vladana Savića bila je juče na svadbi kod nekadašnjeg rijaliti učesnika Borisa Stamenkovića.
Bivši učesnik rijalitija Farma i bivši dečko pjevačice Katarine Grujić, stomatolog Boris Stamenković, izgovorio je juče sudbonosno "da" svojoj atraktivnoj izabranici Milani Kozarev.
Među gostima je bila i Jovana Jocić, ljepotica koju je domaća javnost upoznala dok je bila u vezi sa pjevačem Sašom Kovačevićem, obučena u crnu, dekoltiranu haljinu dubokog šlica, koja nije bila jedini razlog zašto je plavuša privukla veliku pažnju.
Uz nju je bio njen partner, s kojim je nedavno dobila dijete, i s kojim je stupila u vezu nedugo nakon što se razvela od Vladana Savića s kojim ima ćerku.
Ljubila dva pjevača, pa pokazala šlic do kuka: Ova plavuša je ukrala svu pažnju na svadbi zgodnog stomatologa
Jovana je bila u vezi sa Sašom Kovačevićem 3 godine, a raskinuli su 2017. godine.
Kasnije je uplovila u vezu sa Vladanom Savićem, frontmenom Magla benda, ali se i taj brak završio neslavno.
Pogledajte kako izgleda atraktivna supruga Borisa Stamenkovića:
