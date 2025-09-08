logo
Ljubila dva pjevača, pa pokazala šlic do kuka: Ova plavuša je ukrala svu pažnju na svadbi zgodnog stomatologa

Autor Dragana Tomašević
0

Fatalna plavuša, Jovana Jocić, koja je inače bivša žena frontmena Magla benda Vladana Savića bila je juče na svadbi kod nekadašnjeg rijaliti učesnika Borisa Stamenkovića.

Ljubila dva pjevača, pa pokazala šlic do kuka: Ova plavuša je ukrala svu pažnju na svadbi zgodnog st Izvor: Instagram jocic.jovana

Bivši učesnik rijalitija Farma i bivši dečko pjevačice Katarine Grujić, stomatolog Boris Stamenković, izgovorio je juče sudbonosno "da" svojoj atraktivnoj izabranici Milani Kozarev.

Među gostima je bila i Jovana Jocić, ljepotica koju je domaća javnost upoznala dok je bila u vezi sa pjevačem Sašom Kovačevićem, obučena u crnu, dekoltiranu haljinu dubokog šlica, koja nije bila jedini razlog zašto je plavuša privukla veliku pažnju.

Uz nju je bio njen partner, s kojim je nedavno dobila dijete, i s kojim je stupila u vezu nedugo nakon što se razvela od Vladana Savića s kojim ima ćerku.

Jovana je bila u vezi sa Sašom Kovačevićem 3 godine, a raskinuli su 2017. godine.

Kasnije je uplovila u vezu sa Vladanom Savićem, frontmenom Magla benda, ali se i taj brak završio neslavno.

Pogledajte kako izgleda atraktivna supruga Borisa Stamenkovića:

(Blic, MONDO)

Jovana Jocić

