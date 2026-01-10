Grupa Zana traje skoro 50 godina, a u muzičkoj industriji ostavili su dubog trag.

Izvor: Printscreen/YouTube

Grupu "Zana" su davne 1979. godine oformili Zoran Živanović, Radovan Jovićević i Zana Nimani, koja je bila prva pjevačica popularnog benda, a nakon šest godina zamijenila ju je koleginica Nataša Gajović. Međutim, tu promjenama nije bio kraj.

Zana Nimani

Mnogima omiljena pjevačica, Zana Nimani, imala je blistavu muzičku karijeru, ali je od nje odustala, i povukla se iz svijeta muzike. Ona se odselila u Kanadu i bavi se finansijama, a pjeva samo za svoju dušu.

Nimanijeva je talenat prenijela na svoju ćerku, za koju kažu da je ista mama po izgledu i ponašanju.

Zana je otpjevala vanvremenski hit "Dodirni mi koljena". Pjesma je postala evergrin, te se i danas može često čuti na zabavama, svirkama i radio stanicama. Pjesmu je napisala Marina Tucaković, koja je i tada bila jedna od najboljih i najpoznatijih tekstopisaca.

"Zanu sam upoznala u studiju 6 Radio Beograda. Bila je debeljuškasta, a lijepa, ali taj njen glas je doslovno plenio. Kasnije smo dosta radili na njenom imidžu, a pokazalo se da je Zaninoj publici bio najvažniji njen glas i ta magija koju je širila oko sebe", rekla je svojevremeno Marina, koja je za grupu "Zana" napisala i pjesme "Majstor za poljupce", "Jabuke i vino", a kasnije i mnoge druge hitove.

Vidi opis Po prvoj dali ime grupi, treća snimila hit pa pobjegla u sektu: U "Zani" su se mijenjale pjevačice, samo je ona ostala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: K1 televizija/ Printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nataša Gajović

Grupi "Zana" se 1985. godine priključila Nataša, koja se zadržala u njoj četiri godine. Pjevačica je nastavila da se bavi muzikom, pa je u Dubaiju djecu učila da sviraju klavir.

Nataša je snimila sa Zanom tri albuma i na njima otpjevala brojne hitove: "Vejte snjegovi", "Vlak", "Oženićeš se ti", "Još ovaj dan", "Vojna pošta". Snimila je, zajedno sa Žikom i Jelenom, novu verziju legendarnog hita "Dodirni mi koljena" koji je u originalu otpjevala, naravno, Zana Nimani.

Gajovićeva se podosta promijenila, i teško da bi je mogli iz prve prepoznati, ako se ima u vidu njen izgled dok je bila pjevačica Zane. U zanimljivo koncipiranom spotu pojavljuju se, između ostalih, i Oliver Mandić i Marina Tucaković.

Nataša Živković

Hit "Rukuju se rukuju" otpjevala je treća po redu pjevačica popularnog benda. Nataša se najkraće zadržala u grupi "Zana", koju je napustila kada se priključila Hare Krišni. Živkovićeva sada živi u Poljskoj i još uvijek pjeva.

U pitanju je hinduistička sekta koja je nastala u 17. veku, a taj pokret se proširio cijelim svijetom pa sada djeluje u više od 70 zemalja, pisao je tada Kurir.

Njihova vjera počiva na hinduizmu, a vrhovni bog im je Krišna. Kao i ostale sekte, imaju precizno regulisane odnose i pravila. Njihovi članovi ne smiju da piju alkohol, niti imati druge poroke, a ne treba ni da jedu meso. Takođe, seksualni odnosi su zabranjeni van braka. Ovaj kult je i u svijetu bio prepoznat, a jedan od njegovih sljedbenika je i Džordž Harison, član "Bitlsa". Hare Krišne je devedesetih godina izgubila mnogo sljedbenika nakon što su optuženi da su u školama zlostavljali djecu.

Malo ko zna da je njeno pravo ime zapravo Natalija, ali da ne bi došlo do zabune publike, odlučili su da se predstavi kao prethodna pjevačica, "Nataša".

Evo kako ona izgleda:

Jelena Živanović

Jelena Živković, u to vrijeme Galonić, bila je četvrta pjevačica poznate grupe koja je ostala i do današnjeg dana. Kroz profesionalnu saradnju rodila se ljubav između nje i Zorana, a nakon nekoliko godina ljubavni par se i vjenčao i dalje su u braku.

Jelena je otpjevala "Modrice", "Nije sve tako crno", "Nisam djevojka tvoga druga" i mnoge druge pjesme sa kojima je ostavila pečat u ovoj grupi.