Sanja Vučić htjela da izbjegne da je snime sa dečkom: Edita ih vidjela i odmah prekinula nastup (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Sanja je sve vrijeme pokušavala da izbjegne svjetla reflektora i ne skrene pažnju na sebe, ali je Edita morala nešto da učini.

Sanja Vučić htjela da izbjegne da je snime sa dečkom: Edita ih vidjela i odmah prekinula nastup Izvor: Printscreen/Instagram/srbija_showbizz

Iako se ovog ljeta često komentariše da je turistička sezona u Crnoj Gori slabija nego prethodnih godina, to se nikako ne može reći za pjevačicu Editu Aradinović.

Sinoć u jednom klubu u Budvi, Edita je priredila pravi spektakl i još jedno veče za pamćenje. 

Posebnu pažnju privukla je i Sanja Vučić, Editina koleginica i bliska prijateljica, koja se pojavila u društvu novog dečka, koga je po prvi put pokazala javnosti. Tokom cijelog nastupa, par nije krio emocije – razmjenjivali su nježnosti, grlili se i uživali u svakom trenutku uz Editinu muziku.

Sanja Vučić prošetala dečka na nastupu kod Edite
Na Editin poziv, Sanja se u jednom momentu popela na binu i zajedno sa njom izvela svoj hit "Omađijan", na šta je publika burno reagovala i nagradila ih ovacijama.

Zaljubljeni par ostao je do kraja večeri, a potom se zajedno uputio ka hotelu u kojem su bili smješteni.

edita aradinović Sanja Vučić dečko

