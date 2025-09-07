logo
"Ne dao Bog da doživite tu bol": Majka pokojne Done Ares u "Nikad nije kasno", ispunila ćerkinu poslednju želju

"Ne dao Bog da doživite tu bol": Majka pokojne Done Ares u "Nikad nije kasno", ispunila ćerkinu poslednju želju

Autor Dragana Tomašević
0

Dona Ares, poznata pjevačica, preminula je 2017. godine posle borbe sa teškom bolešću.

"Ne dao Bog da doživite tu bol": Majka pokojne Done Ares u "Nikad nije kasno" Izvor: YouTube/Emisija Premijera/printscreen

Majka Done Ares, pevačice koja nas je napustila prije osam godina, Ajka Kolaković, ispunila je poslednju želju svoje ćerke učestvovanjem u muzičkom takmičenju.

Pjevačica Dona Ares preminula je 2017. godine nakon borbe sa opakom bolešću, a njena majka Ajka Kolaković prošle sezone pojavila se u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".


Ona je tada otkrila da je ovim takmičenjem ispunila poslednju želju svoje ćerke, a kada je stala na scenu publika je ustala i pozdravila ju je dugim aplauzom.

"Niko nije izazvao ovakvu vrstu emocije. Moja draga prijateljica, tvoja ćerka Dona Ares nas je napustila prije 7 godina i normalno da je to velika tuga za tebe i za sve koji su je poznavali. Ostavila je trag svojim prelepim pjesmama, ostavila je trag kao dobar čovjek",rekao tada Žika Jakšić sa knedlom u grlu.

"Ona će živjeti i ja kad odem, i njena dela, a mi smo svi ovdje privremeno", rekla je Ajka, i dodala: "Ne daj Bože doživjeti tu bol koju sam ja doživjela. Preživjela sam sve oblike tuge, delujem jako i jaka sam ličnost ali sam veliki emotivac. Imale smo planove da radimo i snimamo zajedno, napravile smo i studio u kući".

Ovako izgleda Ajka:

Izvor: printscreen/youtube/Nikad nije kasno

.

