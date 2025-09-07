Dona Ares, poznata pjevačica, preminula je 2017. godine posle borbe sa teškom bolešću.
Majka Done Ares, pevačice koja nas je napustila prije osam godina, Ajka Kolaković, ispunila je poslednju želju svoje ćerke učestvovanjem u muzičkom takmičenju.
Pjevačica Dona Ares preminula je 2017. godine nakon borbe sa opakom bolešću, a njena majka Ajka Kolaković prošle sezone pojavila se u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno".
"Ne dao Bog da doživite tu bol": Majka pokojne Done Ares u "Nikad nije kasno", ispunila ćerkinu poslednju želju
Ona je tada otkrila da je ovim takmičenjem ispunila poslednju želju svoje ćerke, a kada je stala na scenu publika je ustala i pozdravila ju je dugim aplauzom.
"Niko nije izazvao ovakvu vrstu emocije. Moja draga prijateljica, tvoja ćerka Dona Ares nas je napustila prije 7 godina i normalno da je to velika tuga za tebe i za sve koji su je poznavali. Ostavila je trag svojim prelepim pjesmama, ostavila je trag kao dobar čovjek",rekao tada Žika Jakšić sa knedlom u grlu.
"Ona će živjeti i ja kad odem, i njena dela, a mi smo svi ovdje privremeno", rekla je Ajka, i dodala: "Ne daj Bože doživjeti tu bol koju sam ja doživjela. Preživjela sam sve oblike tuge, delujem jako i jaka sam ličnost ali sam veliki emotivac. Imale smo planove da radimo i snimamo zajedno, napravile smo i studio u kući".
