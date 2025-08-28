logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Anastasija Ražnatović obišla zaovu, tamo je sačekalo iznenađenje: Cecina ćerka nije mogla da sakrije sreću

Anastasija Ražnatović obišla zaovu, tamo je sačekalo iznenađenje: Cecina ćerka nije mogla da sakrije sreću

Autor Đorđe Milošević
0

Anastasija se odmah oglasila na društvenoj mreži Instagram.

Anastasija Ražnatović obišla zaovu, tamo je sačekalo iznenađenje Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Pjevačica Anastasija Ražnatović podijelila je na svom Instagram profilu radosnu vijest da je porodica Gudelj bogatija za još jednog člana – preslatkog psa kome su dali ime Rej.

Anastasija je nedavno posjetila svoju zaova Vanju Gudelj, a tada je saznala da je porodica odlučila da kupi novog ljubimca. Oduševljenje nije krila, pa je odmah podijelila fotografiju na društvenoj mreži.

Uz sliku je Anastasija napisala kratko, ali jasno: "Rej, novi ljubimac", pokazavši koliko ju je obradovala vijest o novom članu porodice Gudelj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Anastasija Ražnatović zaova instagram

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ