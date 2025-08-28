Anastasija Ražnatović obišla zaovu, tamo je sačekalo iznenađenje: Cecina ćerka nije mogla da sakrije sreću

Anastasija se odmah oglasila na društvenoj mreži Instagram.

Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic

Pjevačica Anastasija Ražnatović podijelila je na svom Instagram profilu radosnu vijest da je porodica Gudelj bogatija za još jednog člana – preslatkog psa kome su dali ime Rej.

Anastasija je nedavno posjetila svoju zaova Vanju Gudelj, a tada je saznala da je porodica odlučila da kupi novog ljubimca. Oduševljenje nije krila, pa je odmah podijelila fotografiju na društvenoj mreži.

Uz sliku je Anastasija napisala kratko, ali jasno: "Rej, novi ljubimac", pokazavši koliko ju je obradovala vijest o novom članu porodice Gudelj.