Anastasija se odmah oglasila na društvenoj mreži Instagram.
Pjevačica Anastasija Ražnatović podijelila je na svom Instagram profilu radosnu vijest da je porodica Gudelj bogatija za još jednog člana – preslatkog psa kome su dali ime Rej.
Anastasija je nedavno posjetila svoju zaova Vanju Gudelj, a tada je saznala da je porodica odlučila da kupi novog ljubimca. Oduševljenje nije krila, pa je odmah podijelila fotografiju na društvenoj mreži.
Anastasija Ražnatović obišla zaovu, tamo je sačekalo iznenađenje: Cecina ćerka nije mogla da sakrije sreću
Vanja Gudelj Anastasija Ražnatović
Uz sliku je Anastasija napisala kratko, ali jasno: "Rej, novi ljubimac", pokazavši koliko ju je obradovala vijest o novom članu porodice Gudelj.