logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sin Olivere Ćirković ima novu djevojku: Opasan zavodnik ljubio pjevačicu godinama, sad smuvao "mrak" ljepoticu

Sin Olivere Ćirković ima novu djevojku: Opasan zavodnik ljubio pjevačicu godinama, sad smuvao "mrak" ljepoticu

Autor Ana Živančević
0

Nikola, sin Olivere Ćirković, važi za pravog zavodnika, a sada je pokazao novu djevojku.

Sin Olivere Ćirković ima novu djevojku: Opasan zavodnik ljubio pjevačicu godinama, sad smuvao "mrak" Izvor: Instagram printscreen/oliveracirkovic

Bivša članica kriminaline bande "Pink Panter" i bivša košarkašica Olivera Ćirković rado govori o svom sinu Nikolu koji je napunio 28 godina a koji je očigledno "opasan" po žene. Ipak, Nikoli je srce ukrala jedna lepotica, a ponosna Olivera je podelila njihove zajedničke fotografije.

Nikola Ćirković nasledio je ljubav prema sportu od svoje majke i posvetio se košarci. Ipak, pored sportskih veština, pažnju javnosti jednako privlači i njegov upečatljiv izgled.

Svaki put kada Olivera na društvenim mrežama objavi zajedničku fotografiju sa sinom, komentari obožavateljki ne prestaju da pristižu. "Prezgodan", "Kakav frajer" i "Olja, snajke ti se same javljaju", samo su neki od duhovitih i laskavih komentara koji se redovno mogu videti ispod njihovih objava.

Veza sa popularnom pevačicom

Anđela Vujović, poznatija kao Angelina, pevačica koju smo dva puta gledali na izboru za Pesmu Evrovizije, pre par godina je bila u vezi sa sinom Olivere Ćirković.

Pogledajte fotografije Angeline:

"Živeli su zajedno, uživali u ljubavi. Imali su velike planove, ali su shvatili da im ipak veza ne ide i da je najbolje da se rastanu posle toliko godina veze", rekao je dobro upućen izvor blizak paru za Blic.

Tagovi

Olivera Ćirković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ