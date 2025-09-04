Sin Olivere Ćirković ima novu djevojku: Opasan zavodnik ljubio pjevačicu godinama, sad smuvao "mrak" ljepoticu

Nikola, sin Olivere Ćirković, važi za pravog zavodnika, a sada je pokazao novu djevojku.

Izvor: Instagram printscreen/oliveracirkovic

Bivša članica kriminaline bande "Pink Panter" i bivša košarkašica Olivera Ćirković rado govori o svom sinu Nikolu koji je napunio 28 godina a koji je očigledno "opasan" po žene. Ipak, Nikoli je srce ukrala jedna lepotica, a ponosna Olivera je podelila njihove zajedničke fotografije.

Nikola Ćirković nasledio je ljubav prema sportu od svoje majke i posvetio se košarci. Ipak, pored sportskih veština, pažnju javnosti jednako privlači i njegov upečatljiv izgled.

Svaki put kada Olivera na društvenim mrežama objavi zajedničku fotografiju sa sinom, komentari obožavateljki ne prestaju da pristižu. "Prezgodan", "Kakav frajer" i "Olja, snajke ti se same javljaju", samo su neki od duhovitih i laskavih komentara koji se redovno mogu videti ispod njihovih objava.

Veza sa popularnom pevačicom

Anđela Vujović, poznatija kao Angelina, pevačica koju smo dva puta gledali na izboru za Pesmu Evrovizije, pre par godina je bila u vezi sa sinom Olivere Ćirković.

Pogledajte fotografije Angeline:

"Živeli su zajedno, uživali u ljubavi. Imali su velike planove, ali su shvatili da im ipak veza ne ide i da je najbolje da se rastanu posle toliko godina veze", rekao je dobro upućen izvor blizak paru za Blic.