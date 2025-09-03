logo
Cecina snajka u tajnosti posetila estetsku kliniku: Bogdana više ne izgleda isto, evo šta je uradila na sebi

Autor Đorđe Milošević
0

Bogdana je želela da vrati prirodniju verziju sebe, a sve je urađenoj maksimalno diskretno.

Cecina snajka u tajnosti posetila estetsku kliniku: Bogdana više ne izgleda isto, evo šta je uradila Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića, nedavno je u tajnosti posetila privatnu kliniku za estetsku hirurgiju, tvrde domaći mediji.

Naime, Bogdana je tom prilikom uklonila višak hijalurona iz usana, pa je vratila svoj prirodni izgled.

"Bogdana se dugo dvoumila, ali je shvatila da želi da se vrati prirodnijoj verziji sebe. Odlazak u kliniku je bio diskretan, a sve je urađeno na najvišem nivou. Sada je prezadovoljna rezultatima i kaže da se oseća lepše i samouverenije nego ikada", rekao je dobro obavešten izvor.

Veljko Ražantović i njegova supruga Bogdana Ražnatović nedavno su proslavili prvi rođendan sinu Isaiji.

Na kapiji vile u ljutice Bogdana bili su postavljeni baloni u plavoj i beloj boji, kao i lampice, dok je unutrašnjost doma dekorisana magično.

Izvor: Informer/ Mondo

