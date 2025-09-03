Bogdana je želela da vrati prirodniju verziju sebe, a sve je urađenoj maksimalno diskretno.
Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića, nedavno je u tajnosti posetila privatnu kliniku za estetsku hirurgiju, tvrde domaći mediji.
Naime, Bogdana je tom prilikom uklonila višak hijalurona iz usana, pa je vratila svoj prirodni izgled.
Cecina snajka u tajnosti posetila estetsku kliniku: Bogdana više ne izgleda isto, evo šta je uradila na sebi
"Bogdana se dugo dvoumila, ali je shvatila da želi da se vrati prirodnijoj verziji sebe. Odlazak u kliniku je bio diskretan, a sve je urađeno na najvišem nivou. Sada je prezadovoljna rezultatima i kaže da se oseća lepše i samouverenije nego ikada", rekao je dobro obavešten izvor.
Veljko Ražantović i njegova supruga Bogdana Ražnatović nedavno su proslavili prvi rođendan sinu Isaiji.
Na kapiji vile u ljutice Bogdana bili su postavljeni baloni u plavoj i beloj boji, kao i lampice, dok je unutrašnjost doma dekorisana magično.
Izvor: Informer/ Mondo