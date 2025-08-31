Na rođendan objavila sliku sa svekrom: Ovo je Tijana, snaja Saše Popovića, sve oči bile uprte u nju

Juče je održan šestomjesečni pomen Saši Popoviću, na kojem je Suzana Jovanović prolila reku suza okružena porodicom i prijateljima

Osnivač i kreativni direktor Grand produkcije Saša Popović, napustio nas je prije šest mjeseci nakon teške bolesti. Juče je na Bežanijskom groblju održan pomen, kojem je prisustvovao veliki broj prijatelja i kolega.

Prva je na groblje stigla udovica Suzana Jovanović sa ćerkom Aleksandrom, sinom Danijelom i rođenom sestrom Saše Popovića, nakon čega su počele da pristižu i javne ličnosti s kojima je Popović godinama sarađivao.

Njegov prijatelj i kum, pjevač Ćira, stajao je tik uz porodicu tokom pomena, a okupljeni mediji su snimili i Sašinu i Suzaninu snaju Tijanu, koja je stajala uz supruga.

Tijana se nakon završenog pomena nije odvajala od zaove Aleksandre i bila podrška cijeloj porodici.

Bijelo srce za svekra

Snaja Tijana je 24. aprila ove godine, na dan kada bi Saša Popović proslavio svoj 71. rođendan, objavila nikad viđenu sliku sa pokojnim svekrom.

Tijana je tada objavila sliku sa vjenčanja na kojoj pozira sa nasmijanim Sašom Popovićem, nakon čega su krenuli da pristižu komentari u kojima pratioci iskazuju tugu zbog njegovog odlaska nakon borbe sa teškom bolešću.

Pored slike sa pokojnim Popovićem, samo je stavila emotikon bijelog srca.

Pogledajte: