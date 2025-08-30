Unosio strah i trepet u svaku kuhinju, sad vodi tešku bitku: Gordon Remzi pokazao sliku nakon operacije tumora

Poznati kuvar i TV ličnost Gordon Remzi, iznenadio je sve objavom na Instagramu. Operisan mu je karcinom koji nastaje uslijed izlaganja suncu.

Izvor: YouTube/Mythical Kitchen/gordongram/Instagram

Mnogi su se tresli pred njegovim oštrim kritikama u kulinarskim emisijama takmičarskog tipa, no sada je pokazao da je samo čovjek od krvi i mesa, kao i svi ostali.

Poznati šef Gordon Remzi (58) zahvalio se ljekarskom timu nakon uklanjanja bazalioma (bazalnog karcinoma kože), a na Instagramu je objavio fotografije i poruku o važnosti zaštite od sunca. Njegova objava izazvala je snažan talas podrške javnosti, kao i brojnih zdravstvenih organizacija.

Slavni kuvar podijelio je dvije fotografije nastale nakon zahvata jednu sa flasterom i drugu sa šavovima ispod uha i tom prilikom se zahvalio timu iz The Skin Associates na brzoj i efikasnoj intervenciji uklanjanja bazalioma. U poruci je posebno istakao važnost redovne upotrebe kreme za sunčanje.

Remzijeva objava izazvala je veliki broj reakcija i poruka podrške u komentarima, uz snažan fokus na značaj pregleda kože i odgovornog ponašanja na suncu. Organizacija Cancer Research UK javno mu je zahvalila na podizanju svijesti o bezbjednosti pri izlaganju suncu, uz preporuke da se boravi u hladu, nosi zaštitna odjeća i redovno i obilno nanosi krema za sunčanje.

Kuvar poznat po britkom jeziku

Gordon Remzi poznat je po svom britkom jeziku, temperamentnom nastupu u kuhinji i bezvremenskim izjavama koje su postale viralne širom svijeta. Evo nekih njegovih najpoznatijih i najčešće citiranih izjava:

"Ova piletina je toliko sirova da još uvijek prelazi ulicu". "Stavio si toliko ulja u ovo jelo da su SAD htjele da ga okupiraju." "Čestitam... na najgorem jelu do sada u takmičenju." "Ovo nije pica. Ovo je greška koju treba zakopati u pustinji." "Ova riba je toliko živa da još uvijek traži Nema." "Tvoje kuvanje je toliko loše da smrznuta hrana pored njega izgleda kao gurmanski obrok." "Poslužiš mi sirovo jaje i misliš da je to visoka kuhinja? Izađi!"

