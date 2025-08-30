Unosio strah i trepet u svaku kuhinju, sad vodi tešku bitku: Gordon Remzi pokazao sliku nakon operacije tumora

Poznati kuvar i TV ličnost Gordon Remzi, iznenadio je sve objavom na Instagramu. Operisan mu je karcinom koji nastaje uslijed izlaganja suncu.
Mnogi su se tresli pred njegovim oštrim kritikama u kulinarskim emisijama takmičarskog tipa, no sada je pokazao da je samo čovjek od krvi i mesa, kao i svi ostali.
Poznati šef Gordon Remzi (58) zahvalio se ljekarskom timu nakon uklanjanja bazalioma (bazalnog karcinoma kože), a na Instagramu je objavio fotografije i poruku o važnosti zaštite od sunca. Njegova objava izazvala je snažan talas podrške javnosti, kao i brojnih zdravstvenih organizacija.
Slavni kuvar podijelio je dvije fotografije nastale nakon zahvata jednu sa flasterom i drugu sa šavovima ispod uha i tom prilikom se zahvalio timu iz The Skin Associates na brzoj i efikasnoj intervenciji uklanjanja bazalioma. U poruci je posebno istakao važnost redovne upotrebe kreme za sunčanje.
Remzijeva objava izazvala je veliki broj reakcija i poruka podrške u komentarima, uz snažan fokus na značaj pregleda kože i odgovornog ponašanja na suncu. Organizacija Cancer Research UK javno mu je zahvalila na podizanju svijesti o bezbjednosti pri izlaganju suncu, uz preporuke da se boravi u hladu, nosi zaštitna odjeća i redovno i obilno nanosi krema za sunčanje.
Kuvar poznat po britkom jeziku
Gordon Remzi poznat je po svom britkom jeziku, temperamentnom nastupu u kuhinji i bezvremenskim izjavama koje su postale viralne širom svijeta. Evo nekih njegovih najpoznatijih i najčešće citiranih izjava:
"Ova piletina je toliko sirova da još uvijek prelazi ulicu".
"Stavio si toliko ulja u ovo jelo da su SAD htjele da ga okupiraju."
"Čestitam... na najgorem jelu do sada u takmičenju."
"Ovo nije pica. Ovo je greška koju treba zakopati u pustinji."
"Ova riba je toliko živa da još uvijek traži Nema."
"Tvoje kuvanje je toliko loše da smrznuta hrana pored njega izgleda kao gurmanski obrok."
"Poslužiš mi sirovo jaje i misliš da je to visoka kuhinja? Izađi!"