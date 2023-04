"ZNAM GDE JE BILA I GDE IDE, NEMA SILE DA JE JEDEM!" Gordon Remzi otkriva NAJODVRATNIJU HRANU - kvalitet 0, cena HAOS

Najpoznatiji britanski kuvar, Gordon Remzi, otkriva koja hrana je najodvratnija...

Izvor: YouTube/Gordon Ramsay

Najpoznatiji britanski kuvar, Gordon Remzi, televizijska ličnost i vlasnik brojnih restorana nagrađen je sa 12 Mišlenovih zvezdica. Vlasnik restorana širom sveta kuvao je za brojne poznate ličnosti, između ostalog i za Vladimira Putina.

Njegova perfekcija i standardi, kada je reč o hrani, su na najvišem nivou. Kao profesionalac u svom poslu otkrio je svoje omiljeno jelo, ali i šta nikada ne bi pojeo i posavetovao drugima isto. Iako ima pristup nekima od najskupljih i najluksuznijih sastojaka na svetu, Remzi je otkrio kako bi za svoj poslednji obrok odabrao jedno od najjeftinijih jela na svetu.

"Stojim iza toga. Kunem se u to. I to je jedini obrok koji bih ikada pojeo kao poslednju večeru. To mora biti puni engleski doručak s ekstra dodatkom pečenog pasulja", rekao je za Insider 2020. godine.

S druge strane, kako često zbog posla putuje širom sveta, avioni su najčešće sredstvo putovanja. S toga se osvrnuo i na hranu koja se poslužuje u njima.

"Radio sam za avio-kompanije deset godina, tako da znam gde je ta hrana bila i gde ide, i koliko je trebalo vremena da se ukrca". S druge strane, ovde nije reč samo o kvalitetu obroka, već i o cenama", otkrio je ovaj poznati kuvar i dodao da ne postoji način da jede hranu serviranu u avionu.