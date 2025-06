"Sale je bio na morfijumu, znao je da umire": Potresna ispovijest Suzane Jovanović, ovo su bile njegove poslednje riječi

Udovica Suzana Jovanović otkrila kako su izgledali poslednji dani Saše Popovića

Pjevačica Suzana Jovanović, udovica tvorca takmičenja "Zvezde Granda", Saše Popovića, pojavila se u studiju na velikom finalu, koje je u međuvremenu prekinuto i odloženo za sledeću subotu. Tada je progovorila o bolu ćerke Aleksandre i prvi put priznala kako se nosi sa njegovom smrću.

Suzana se prisjetila poslednjih zajedničkih trenutaka sa Sašom Popovićem i otkrila da ju je, znajući da umire, tješio i molio da ne plače.

"Poslednji susret bio je u bolnici, pored njegovog kreveta, od kog se nisam odvajala do njegovog poslednjeg daha. Težak je osjećaj gledati čovjeka koji zna da odlazi i koji je svjestan toga. A on, u svom tom saznanju, bolu i patnji, meni govori: 'Sule, nemoj da plačeš. Ostani jaka, hrabra i dostojanstvena kakva si uvijek bila u životu'", rekla je Suzana i dodala:

"Poslušala sam ga i bila takva, čak i kada su mu dali sve preparate za spavanje, protiv bolova i morfijum. Bilo je teško to doživeti, kao i cijelu tu godinu tokom koje se liječio. Nikada nisam mogla da prihvatim to do samog kraja. Do poslednjeg dana imala sam nadu da će se izliječiti", rekla je pevačica za Alo.

"Mrtva usta ne govore"

"Ovih dana je puno tračeva, ali se ne bavim njima, ko je, šta i zašto rekao. Mrtva usta ne govore. Ne kaže se bez potrebe da se o pokojniku treba pričati samo najljepše. Ne samo o Saši, nego o svakome. Žao mi je onih koji se time bave. Duša me boli od takvih stvari, ali nadam se da će ti ljudi pronaći radost u sebi i u životu. Nadam se da će biti srećni. Najemotivnije će mi pasti izlazak na scenu jer treba da uradim ono što je on uradio, ali ću se truditi da budem dostojanstvena u svom bolu i svojoj patnji. Njega nema, pa ga nema, ali će živjeti kroz djela. Aleksandra je isuviše bila vezana za njega", rekla je Suzana.

