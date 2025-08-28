logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dogodilo se to sa jetrom": Poznato u kakvom je stanju Halid Bešlić

"Dogodilo se to sa jetrom": Poznato u kakvom je stanju Halid Bešlić

Autor Đorđe Milošević
0

Javnost je zabrinuta za stanje poznatog pjevača koji muči muku sa zdravljem već godinama.

"Dogodilo se to sa jetrom": Poznato u kakvom je stanju Halid Bešlić Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Poznati folk pjevač Halid Bešlić (71) nedavno je primljen u bolnicu zbog narušenog zdravstvenog stanja. Njegov menadžer sada je otkrio šta se zapravo dešava i sa kakvim se problemom muzička legenda suočava.

"Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja", izjavio je menadžer, dodajući da redovno posećuje pjevača.

Kako je pojasnio, kod Halida su problemi vezani za jetru.

"Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Dogodilo se to sa jetrom. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sad rade na tome da se očisti",  dodao je on.

Zbog hospitalizacije, Halid Bešlić je prinuđen da otkaže brojne nastupe koji su bili zakazani u regionu. Ipak, menadžer ističe da se koncert u Zagrebu, planiran za decembar, još uvijek ne otkazuje.

Ovo je Halidova najveća podrška:

"To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek, šta god da je, tako je", poručio je menadžer.

Izvor: showbuzz.dnevnik.hr/ Mondo

Možda će vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić zdravstveno stanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ