Halid Bešlić u lošem zdravstvenom stanju: Otkazan koncert u poslednjem trenutku

Njega sada čeka period oporavka i rehabilitacije.

Izvor: Kurir

Popularni pjevač je trebalo da nastupi u Gradačcu, ali je koncert otkazan zbog jpevačevih zdravstvenih problema. Turistička zajednica Gradačca objavila je saopštenje o otkazivanju koncerta, uz napomenu da Bešlića očekuju oporavak i rehabilitacija.

"Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27. 8. 2025, otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije", naveli su na Fejsbuk stranici Visit Gradačac.

Postoje različiti zdravstveni problemi

"Menadžment popularnog jpevača razume razočaranje njegove vjerne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti. U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak i povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli“, dodali su.

Nije precizirano zbog kojih tačno zdravstvenih problema je koncert otkazan, ali je poznato da Halid Bešlić ima više zdravstvenih poteškoća. 2009. godine doživio je saobraćajnu nesreću u kojoj je izgubio oko i zadobio teške povrede pluća. Nakon toga mu je ugrađen stent, a bori se i sa dijabetesom.