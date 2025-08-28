Dnevni horoskop za 28. avgust 2025: Lav izbjegava konflikt, Strijelac ima šansu za flert, a vi?

Pročitajte dnevni horoskop za 28. avgust 2025. godine!

Izvor: Profimedia

Dnevni horoskop za 28. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 28. avgust 2025. godine kaže da set danas posebno impulsivni, pa lako ulazite u rasprave, naročito ako neko osporava vaše stavove. Na poslu želite brze rezultate, ali saradnici vas usporavaju. Zauzeti Ovnovi osjećaju potrebu da ponovo uspostave kontrolu u vezi. Slobodni su skloni flertu, ali emocije nisu duboke. Moguće su manje glavobolje ili problemi sa pritiskom.

BIK

Osećate da vas okolina ne razumije u potpunosti. Na poslu se trudite, ali priznanje izostaje. U ljubavi nav nedostaje nježnost na koju ste navikli, partner se povlači ili ćuti. Slobodni Bikovi ne pokazuju želju za novim poznanstvima. Napetost se odražava kroz umor i nesanicu.

BLIZANCI

Stižu nove informacije koje vam mijenjaju planove. Što se finansija tiče, povedite računa o greškama u računu. U ljubavi izostaje podrška, što vas zbunjuje. Slobodni se vraćaju starim kontaktima, ali nema pravog odgovora s druge strane. Grlo i sinusi su osjetljivi.

RAK

Jedna osoba iz vaše blizine danas pokazuje neiskrenost, što vas pogađa. U poslu osjećate pritisak, iako ne pokazujete to otvoreno. U ljubavi se javlja razočaranje, partner ne razumije vašu tišinu. Slobodni Rakovi razmišljaju o bivšoj ljubavi. Moguća je preosjetljivost i pad energije.

LAV

Dnevni horoskop za 28. avgust 2025. godine kaže da se okrećete praktičnim stvarima i pokušavate da izbjegnete konflikte. Na poslu neko pokušava da vam preuzme zasluge, što vas ljuti. U ljubavi vlada distanca, partner je hladan ili zauzet sobom. Slobodni Lavovi djeluju samouvereno, ali ne osjećaju istu sigurnost iznutra. Mogući su problemi sa stomakom.

DJEVICA

Danas osjećate da je vrijeme da se postavite čvrsto. Na poslu je ključna organizacija, drugi od vas očekuju vođstvo. U ljubavi želite više pažnje, ali partner ne primjećuje vaša osjećanja. Slobodni Djevice odbijaju površne kontakte. Zdravlje stabilno, ali treba da obratite pažnju na ishranu.

VAGA

Dnevni horoskop za 28. avgust 2025. godine kaže da vas neko iznenađuje neobičnim ponašanjem, a vi ne znate kako da reagujete. Na poslu se otvaraju nove mogućnosti, ali dolaze i dodatne obaveze. U vezi je sve pod tenzijom, partner očekuje objašnjenja. Slobodne Vage privlače osobe koje su teško dostupne. Moguća je nesanica ili nemir.

ŠKORPIJA

Intuicija vas danas ne vara. Osjećate da neko nije iskren i to vas nagoni da se distancirate. Na poslu dolazi do napetosti, mogući su sukobi sa autoritetima. Na polju ljubavi, neke tajne će se isprečiti između vas i partnera, bilo da ih vi krijete ili sumnjate u njega. Slobodne Škorpije privlače tajanstvene osobe. Zdravlje zavisi od unutrašnje ravnoteže.

STRIJELAC

Raspoloženi ste za promjene i nove izazove. Na poslu se otvaraju vrata koja niste ni očekivali. U vezi će doći zbližavanja s partnerom nakon dužeg zatišja. Slobodni Strjelčevi danas imaju više šansi za flert, naročito u društvu ili na mrežama. Zdravlje dobro, ali obratite pažnju na zglobove.

JARAC

Danas je pravi trenutak da se postavite jasno, bez ustručavanja. Na poslu vas cijene, ali ne pokazujete zadovoljstvo. U ljubavi dolazi do zastoja, emocije su prisutne, ali komunikacija ne funkcioniše. Slobodni Jarčevi se okreću prošlosti. Moguće su tegobe u leđima ili ukočenost.

VODOLIJA

Nervoza je prisutna, ali je vešto potiskujete. Na poslu neko od vas očekuje više nego što ste spremni da pružite. U ljubavi partner osjeća distancu i pokušava da dopre do vas. Slobodne Vodolije danas djeluju hladno, iako u sebi nose želju za povezivanjem. Moguće su alergije ili pad imuniteta.

RIBE

Dnevni horoskop za 28. avgust 2025. godine kaže da ovaj dan donosi čudne susrete i neobične razgovore. Na poslu vas iscrpljuje haos koji drugi prave, a vi sve sređujete. U ljubavi osjećate da nešto nedostaje, partner ne dijeli iste snove. Slobodne Ribe imaju osjećaj da svi izbjegavaju dublje veze. Zdravlje oscilira, moguća malaksalost ili osjetljiv stomak.