Dara Bubamara dala 7.000 eura za ljetovanje na Mikonosu: Pokazala obline u izazovnom bikiniju

Dara Bubamara zna kako da uživa u životu! Pjevačica poslednjih deset dana provodi letnji odmor na luksuznom Mikonosu, a za ovo ljetovanje nije štedjela, izdvojila je čak 7.000 eura kako bi sebi priuštila potpuni hedonizam. Pjevačica uživa na Mikonosu, gdje je odselа u jednom od luksuznijih hotela na ovom popularnom grčkom ostrvu. Pjevačica svakodnevno dijeli snimke sa prelijepih plaža i iz elitnih restorana, pokazujući da zna kako da maksimalno iskoristi ljetovanje.

Pogledajte fotografije Dare Bubamare na ljetovanju:

Osim ukusne hrane i pića, Dara ponosno ističe i svoje zanosne obline u bikiniju, što njeni pratioci sa oduševljenjem komentarišu. Ljetnji odmor koristi da napuni baterije pred radnu jesen. Takođe, pred Darom je i novo profesionalno poglavlje, ove jeseni prvi put će sjesti u žiri popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", kao jedan od novih članova.

Dara u "Zvezdama Granda"

Pjevačica će se od jeseni naći i u novoj ulozi u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda. Ona je samouvjereno poručila da će gledaoci zbog nje gledati takmičenje:

"Sve u svemu ja obećavam dobar šou i puno humora i boriću se za kandidate. Već mi ljudi pišu da će ovaj talnet šou program gledati zbog mene i dosta će se kandidata prijaviti zbog mene. Takođe, žiri u 'Grandu' je zaista na vrhusnkom novou. Tu mi je Ceca, Ana, Đurišićka, a doći će još neko. Prave zvezde".